Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット 35+』に参加した女性参加者が、マイナビニュースのインタビューに登場。番組参加を決めた理由やX(元恋人)との再会時の印象、共同生活初日の裏話などを赤裸々に語った。

Xへの思いは「50％」「復縁10％」「新しい恋85％」

『ラブ トランジット 35＋』に参加した女性参加者(左から)みさと、まお、かなこ、ようこ、かえで

――まずは、番組に参加しようと思った理由を教えてください。

かなこ： Xに誘ってもらって、楽しそうだったっていうのと、Xの気持ちが知りたかったっていうのと、恋したいなと思って参加しました。Xのことを正直知らなかったので、X50%、新しい恋50%で参加しました。

ようこ：Xとは長年モヤモヤした気持ちのまま、お友だち関係が続いていて。でもXの気持ちはよく分かっていたので、私もいい感じに気持ちが盛り上がっていけるのであれば、もしかしたらまたやり直せるんじゃないかなという期待もありながら参加を決めました。ただ、お友だち期間も長かったので、復縁は本当に10%とかっていう感じで。それが徐々に日々上がる予定で参加しました。

まお：私はXと別れた時に顔を合わせて別れてなくて。時間が経って自分が冷静になった時に、お互い「あの時はこうだった」っていう話ができたらいいなというのと、新しい恋に飛び込んでみたい気持ちで、新しい恋が85%で参加しました。

かえで：私もXと向き合ってみたかったし、新しい恋もしてみたかったので半分半分で参加しました。Xとは友だちのような、まだ恋愛が終わっていないような関係だったので、これで終わらせるのか、また戻るのかという判断だったんだと思います。

久々に会ったX「ちょっと老けててほしかった」

――あなたのXについて教えて下さい。

かえで：すごく気が利く人で、犬みたいな人。大型犬みたいな(笑)。

まお：寂しがり屋の一匹狼。1人がいいって言いながら、結局はちょっと離れてみんなの姿を見て、中に入りたいなって思っているようなタイプなんじゃないかな。

ようこ：本当に誠実で、お付き合いしている時は、とにかく自分が持っているものをすべて出すというか、できる範囲内ですごく素晴らしい、豪華なデートをしてくれていたんですよ。でもそれが「無理をさせてしまっているんじゃないかな」というのはすごく気にしていました。再会の時は、私としてはちょっと老けててほしかったんですよ。でもすごくシュッとしていて綺麗だったので、ちょっと恥ずかしくなっちゃいました。

かなこ：正直2人でデートをしたこともないし、性格は分からないし、本性を見せてくれていないだろうなと。でも優しいし、おそらく真面目。再会のときは、いきなり名前を叫ばれて、「おっ」ってなるじゃないですか。それでペースを乱されちゃって、うまくしゃべれなくて。完全にペースを持っていかれました。

みさと：私は2人で会っていた時はまったく緊張しないんですけど、再会の日の、あの空間が本当に緊張しちゃって。でもXは全然いつも通りで、なんかムカつくみたいな(笑)。「なんでこんな緊張してないの? 久々に会うのに」っていうのはありましたね。

まお：「まおが恋愛したいんだったら俺はそれに付き合うよ」みたいな、どこか投げやりな感じがあって。「私と向き合う気、本当にあるのかな」っていう思いでした。なので私も新しい恋もしたいし、そんなに過去の恋にだらだらする気はないから、という気持ちで初日を迎えました。

――初日はいかがでしたか?

みさと：私が部屋に入った時には何人かいて、私はめっちゃ緊張していて。私が来るまではXはめっちゃしゃべって回してたのに、私が入ったらピタッと止まったって聞いて(笑)。私、本当に人見知りすぎて、お酒を飲まないとみんなとうまくしゃべれないんですよ。「まだだ、まだだ」「早く酔わなきゃ」みたいな(笑)。でも「敬語やめません?」っていうのだけは絶対に言いたくて(笑)。「これ誰かが言うやろ」と思ったけど、「1番に言っとこ」って。

一同： 可愛い(笑)。

みさと：私が酔うことによって、みんなが「いいんだ、あんな感じになって」って思ってくれたんだったら良かったなって思います。

女性参加者も驚いた最終選択「何が起こるか分からない」

――皆さん、お互いの最終的な選択は予想していましたか?

一同：意外!

かなこ： 何が起こるか分からないから楽しいっていうのがラブトラです。

みさと：ようこの結末が意外だった。まさかサトシを選ぶとは思わなかった。

ようこ： 決め手って言われるとすっごい難しいんですけど、チャレンジをさせていただきました。実は、「1人で帰ろう」という気持ちもかなり大きかったので、自分でも驚いています。

みさと： 私、ようこに「年下はいいぞ」っていうのを言っていたんですよ(笑)。

ようこ： すごい勧めてくれたんです。

みさと： 私の言葉がちょっとでも刺さってくれてたのかなって(笑)。

ひかるとの選択は「復縁としては乗ってなくて...」

――まおさんの選択についてどのような思いだったのでしょうか?

まお： 新しい私たちの形を考えたんです。やっぱり「乗る＝復縁」っていうイメージがあると思うけど、私は復縁としてはバスに乗っていなくて。ひかると、私たちらしさのある、新たな形をイメージしてバスに乗りました。

復縁とか再婚っていうものとして捉えてほしくないのが正直なところで。一緒に子どもを育てていくバディとして、今のこの問題を乗り越えつつ、一緒に過ごしていく仲間みたいな。恋愛とはまたちょっと違うんですよね。「ひかるの隣が私らしさなのかな」って思って、乗る方向で考え始めたかなと思います。

かえで： 私には、まおの方がひかる君じゃないとダメにしか見えなかった。ひかるのこと全部分かってるから、っていうのが、ある意味、まおを支えてるような。

最後の選択を「ちょっと後悔した」

――改めて、最後に下した選択を今振り返ると?

かえで： 私はちょっと後悔したタイプで。乗らなかったこと。そこも踏まえて次の恋愛に生かしていきたいなと思ってます。

――今だったら、また違う選択をした可能性も?

かえで： そうですね、また違う選択肢もあったなと思ってます。やっぱり共同生活(ホカンス)ありきじゃないですか。もっと2人でいろんなことを話せてたらなって思いました。

かなこ： 実際Xと付き合ったことはないんですけど、やっぱり自分の中で引っかかることがあったからだと思うし、結果、100%好きになることはできなかったので、私はこれで良かったなって思います。

まお： いまだに本当に「これで良かった」って思うのと、「これで良かったのか？」って思うのが、ずっとせめぎ合ってるような感じなんですけど。家に帰って、やっぱり子どもたちと会った時の安心感だったり、「パパとママが一緒になって帰って来れたよ」っていう報告ができたことは、すごく私は幸せだったなって思うので。これで良かったって思えるように、今後頑張っていきたいと思います。

ようこ： 私私は、こっち(Xのいるバス)に乗らなかったという結果と、こっち(サトシのいるバス)に乗ったという結果の2つがあって。ヒロさんが一緒に来てくれたから、いろんな結果を生み出せたなって思うので、今思うと、ヒロさんにまだまだ伝えなくちゃいけないことがあったのに、自分のことばっかり考えていて、全然伝えられてなかったなっていうのが、今日すごく湧いてきちゃいました。

最後には、番組内でも披露した「プレパラートのハート」を歌う流れとなり、女性参加者たちは笑顔に。Xとの再会から共同生活、そして人生を左右する最後の選択までを経験した参加者たちは、それぞれの決断を改めて見つめ直していた。













≪作品概要≫ 作品名：『ラブ トランジット 35+』

話数：全8話 配信中

製作：Amazon

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