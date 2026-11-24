“絶望系アニソンシンガー”ReoNaが、2026年11月20日(金)に韓国・KINTEXで開催された韓国最大級のJ-POPフェス「WONDERLIVET 2026」に出演した。

ReoNaは初日のLIVET STAGEに登場し、全7曲を披露。自身初となる韓国でのライブで、現地のファンにその歌声を届けた。

今回のステージには、ギターのSugi from coldrain、ドラムのShow from Survive Said The Prophet、ベースのKosuke from Knosis、マニピュレーターの篠﨑恭一が参加。4名のバンドメンバーとともに、バンド編成ならではの迫力あるステージを繰り広げた。

ReoNaがステージに姿を現すと、会場は大きな歓声に包まれた。韓国のファンに迎えられたステージは、ReoNa自身がエレキギターを手にした「GG」で幕を開ける。疾走感のあるバンドサウンドとともに力強い歌声を響かせ、韓国初ライブのスタートを飾った。

1曲目を終えると、ReoNaは韓国語で現地のファンへ挨拶。言葉を交わした後は「ないない」へと続き、先ほどまでの勢いあるサウンドから一転、繊細な歌声で楽曲特有の世界観を描き出していく。

続く「生命線」では、イントロが流れた瞬間、客席からひときわ大きな歓声が沸き起こる。その反応は、韓国でもReoNaの楽曲が親しまれていることを感じさせるものだった。会場の熱気が一段と増す中、ReoNaは一つひとつの言葉を丁寧に紡ぎ、切なさと力強さが交差する歌声を届けていく。

中盤の「Debris」ではアコースティックギターを手に、歌声とギターの音色を重ねながら、楽曲の持つ情感を表現。続く「Amore」では、繊細さの中にも芯のある歌声が印象を残す。切なさと温もりが同居するメロディーをバンドの演奏とともに紡ぎ、ReoNaならではの表現力で楽曲の魅力を伝えた。さらに「unknown」でステージに力強さを取り戻すと、ライブはいよいよ終盤へ。

ラストを飾ったのは「ANIMA」。力強いバンドサウンドに乗せてReoNaの歌声が会場に響き、ステージはクライマックスを迎える。楽曲の持つ疾走感とともに最後まで勢いを緩めることなく、全7曲のステージを締めくくった。

韓国のファンの歓声に迎えられ、韓国語での挨拶も交えながら届けた7曲。ReoNaにとって初めての韓国ライブは、そのお歌を現地のファンへ直接届ける、記念すべきステージとなった。

「WONDERLIVET 2026」ReoNa SETLIST：2026年11月20日(金) 韓国・KINTEX / LIVET STAGE

GG(アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ』OPテーマ)

ないない(テレビアニメ『シャドーハウス』エンディングテーマ)

生命線(ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』主題歌)

Debris(ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』テーマソング)

Amore(TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」オープニング主題歌)

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ANIMA(テレビアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』オープニングテーマ)

ReoNaは現在、コンサートホールツアー「ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”」を開催中。2027年2月3日(水)には初のベストアルバムをリリースし、3月6日(土)・7日(日)には自身過去最大規模となる「ReoNa ANIME & GAME スーパーベストコンサート at ぴあアリーナMM」を開催する。

デビュー9年目を迎え、さらなるステージへと歩みを進めるReoNaの今後の展開にも注目したい。

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