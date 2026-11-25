自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南(芦田愛菜)が、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑む、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～)の第6話が23日に放送され、SNSでは、「やだやだやだ! 南ちゃんの感じた嫉妬じゃないけど、湊人(高橋文哉)が他の女の人に優しくしているの見てるの辛い」などのコメントが上がっている。

南の実の母親が明らかに...?

芦田愛菜

ある日、司法修習時代の恩師から、村を通る線路建設に反対する村民たちの訴訟を引き継いでほしいと頼まれた宮地(山口馬木也)。裁判を起こしたのは種木村という昔ながらの原風景が残る村で、提示された補償金も到底納得できる金額ではなく、村人たちは路線のルート変更を望んでいた。だがルートは、国が専門家と検討して決めたもので、今さら覆すのはかなり難しい。それでも、恩師の頼みとあって引き受けざるを得ない宮地だったが、一転、相手側の弁護士の名前を見て顔色を変える。

法廷で相まみえることになるのは、MMK法律事務所の山岡泰子(田中麗奈)。法曹界にその名をとどろかせる敏腕弁護士で、近いうちに父親の跡を継いで政界に進出するという噂も流れていた。さらに、凪沙(平岩紙)とは大学の同級生で、山岡の名前を聞くとライバル心から途端に鼻息が荒くなる。しかし、今回の訴訟に南(芦田愛菜)も加わることを知ると、なぜか一瞬、顔を曇らせる。

村を視察した南たちは、のどかで美しい景色にすっかり魅了され、依頼人の利益のため、どうにかして勝利への活路を見いだそうと夜通しで資料を読み込む。一方で、氷見(細田佳央太)から湊人と小春(久保史緒里)が両思いだと聞かされた南は、二人をお似合いだと思いつつも、自分の中にこれまでにない感情が芽生えていることに気付く。

そんな中、いよいよ裁判が始まる。南は泰子の弁論の矛盾を、膨大な資料の中の一文から見つけ、指摘。裁判の流れが変わり始める。

一方で、南の父である誠(角田晃広)は、南から裁判相手の弁護士が泰子だと知り、驚く。実は泰子は南の実の母だった。これに不穏を感じた誠は、同じ東大法学部出身の先輩後輩の仲である凪沙を尋ねるが、それを南と氷見に見られてしまう。氷見はそこから、南が広川・ハワード法律事務所に採用されたのは不正だったと邪推し、南にそれを告げてしまう。

ショックを受けた南は、自立を決意。父の元を離れるために家を出ようとするが、それを止めようとした誠が階段で足を踏みずし、落下。同じ頃、氷見は、南の不正採用についてのメールを社内に流そうとしていた──。

細田佳央太

この展開にX(Twitter)では、「氷見がクズすぎる」「氷見、今までもそうだったけど、なんでそんなことまでするの」など怒りのコメントが多数。

他方では、小春が湊人に「誰にでも優しすぎる」という指摘をしたことから、嫉妬する南に「南田南も恋愛モード突入か?」と期待の声が上がったほか、「確かに。あんな人に優しくされたら迷っちゃう」「やだやだやだ。私も南ちゃんと同じように他の女にも優しい高橋文哉見るのが辛すぎる」「湊人がメロすぎて、まるで南の心情が自分を代弁してるのかと思った」と、高橋演じる湊人に、視聴者が疑似恋愛しているようなポストも散見された。

高橋文哉

【編集部MEMO】

芦田愛菜(あしだ まな)は、2004年6月23日生まれ、兵庫県出身。3歳から芸能活動を始め、ドラマ『Mother』『マルモのおきて』などで注目を集める。その後も『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』、映画『はたらく細胞』など話題作に出演。俳優、タレント、声優など幅広く活躍する。

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