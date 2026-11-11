自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南(芦田愛菜)が、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑む、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～ ※FODで配信)の第4話が、9日に放送された。

パラリーガルの湊人(高橋文哉)が「僕が、南田先生を支えていけたらいいな」と南に言うシーンでSNSでは、「南ちゃん、湊人くんの気持ち、気づいて!」と恋愛へと発展することを期待する声が上がった。

高橋文哉

親友を助けたいという南の想いの行方は...

自閉症が理由で弁護の担当を外され、ショックを受けていた南が退職願を出して数日がたった。事情を知らない湊人(高橋文哉)は連絡がとれないまま欠勤を続ける南を心配するが、その南は、父の誠(角田晃広)と一緒に、かつて暮らしていた長野県の諏訪を訪れていた。

親友の莉々衣(柿原りんか)の両親が自宅を改装し、こだわって作ったオープン目前の古民家カフェに招待されたのだ。

久々の再会に一同は楽しいひとときを過ごすが、莉々衣が突然、カフェのオープンを前に一つ問題があると、庭先に置かれた資材小屋に目をやる。それは昔、近所の工務店に頼まれて置かれたものだが、社長が亡くなり、撤去してもらおうにも連絡先が分からないという。

「つまり、不法占拠された状態ということですね」――南のその言葉を聞いた瞬間、南に助けを求める莉々衣と誠。それは、南に弁護士に復帰してほしいと願う、親友と父による作戦だった。

南の助言をもとに、工務店社長の息子と交渉を開始したものの、息子は弁護士を伴って反論してきた。長年放置されていたことを逆手に取り、「取得時効により小屋の置かれた土地の所有権は自分たちのものだ」と主張し始めたのだ。

これ以上揉めることを嫌がった莉々衣の父は、一度は諦めた。だが、崩れ落ちてきた資材の下敷きになり、怪我をしてしまったのだ。家族が傷つき争いを避けようとする莉々衣たちの姿を見た南は、「莉々衣の家族を助けたい。自閉症の私でもできるかな?」と不安を吐露。そんな南に莉々衣は「そんなこと一度でも気にしたことある?」と背中を押し、南は親友のために自ら弁護を担当して立ち上がる覚悟を決める。

柿原りんか

南が目をつけたのは、放置されていた資材小屋の中身だった。法律に基づき厳重に処分・管理されなければならない危険物「有機溶剤の一斗缶」が放置されていたことを突き止めたのだ。

南は「資材の管理を怠った所有者責任」や「放置による怪我への損害賠償・治療費請求」、さらに裁判になれば危険物の不法放置という法令違反の件も法廷で追及せざるを得ないと主張。追いつめられた継原側は土地の所有権主張を取り下げ、資材の撤去、費用負担、怪我の賠償まで全面的に受け入れることとなり、事件は見事に解決し、南の弁護士復活となったのだった。

南の学生時代のシーンや友情も描かれ、X(Twitter)では、「莉々衣の当時からの友情に泣けた」「莉々衣はいいやつだなあ。いじめられていた南を単身助けるなんてそうそうできない」といった声のほか、「いや中学時代の南も、芦田愛菜が演じるのか」「違和感なく、現代も過去も演じられる。もはや愛菜ちゃんじゃなく、愛菜先生」といったコメントも見られた。

そして事件が解決し、桟橋で夕日を見ている南と湊人のシーンに「湊人くん、それ完全に告白」「南ちゃん、気づいてくれ(笑)」「やばい、メロすぎててぇてぇ(尊い)」「湊人くんの優しさとその言葉に泣いてしまった」といった声のほか、「いかにも恋愛をほのめかすシーンを入れているのに、恋愛に寄りすぎず、きちんと事件にフォーカスを当てる演出が見事」などプロ顔負けのコメントをする視聴者もいた。

【編集部MEMO】

芦田愛菜(あしだ まな)は、2004年6月23日生まれ、兵庫県出身。3歳から芸能活動を始め、ドラマ『Mother』『マルモのおきて』などで注目を集める。その後も『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』『さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～』、映画『はたらく細胞』など話題作に出演。俳優、タレント、声優など幅広く活躍する。

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