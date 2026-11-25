「なんか避けられてるのかなって思ってたんですけど(笑)」――ナインティナインの岡村隆史が、26日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『くりぃむトーク! 超体験!?グランプリ』(毎週木曜23:00～)にゲスト出演。くりぃむしちゅーの上田晋也、有田哲平と十数年ぶりに共演し、1990年代の「吉本印天然素材」と「ボキャブラ芸人」時代の関係や、互いに抱いていた思いを明かす。

『めちゃイケ』『世界一受けたい授業』で裏番組同士

今回の収録に、12月5日放送の同局系『めちゃイケ誕生30周年記念番組 めちゃ×2メチャってるッ!』(18:30～23:10)でも着用している「岡村オファーシリーズ」の“伝説の青ジャージ”姿で登場した岡村。

『めちゃ×2イケてるッ!』の裏番組だった『世界一受けたい授業』(日本テレビ系)に長らく出演していたくりぃむしちゅーの2人と、久々の共演を果たす。

収録を終えた岡村は「くりぃむしちゅーのお二人と、こうやって一緒にお仕事をすることがなかなかないもんですから、とにかくすごく楽しかったです」とコメント。

有田については「われわれの番組にゲストで出てくれたりして、非常にしゃべりやすいんですけれども」と話す一方、上田については「テレビ局とかで一瞬すれ違うくらいで。なんか避けられてるのかなって思ってたんですけど(笑)、今回しゃべってみたらそんなことはなかったみたいで、ほっとしました」と、意外な印象を明かした。

「ギスギスしていたのは確かですけど(笑)」

1990年代初め、岡村が所属するナインティナインは、お笑い＆ダンスユニット「吉本印天然素材」でアイドル的人気を獲得。一方、当時「海砂利水魚」として活動していたくりぃむしちゅーは、『ボキャブラ天国』シリーズで人気を博していた。

今回の放送では、当時の2組が互いをどう見ていたのかについて、貴重なエピソードが続々と飛び出す。

岡村は「ボキャブラメンバーの方々とは、あんまり一緒になる機会がないんですけど、会うと必ずと言っていいほど、当時の話はします」と説明。

「ライバルというよりも、お互いに違う場所で頑張ってた、みたいな感じがありますね。まぁ、ギスギスしていたのは確かですけど(笑)。でもこの年齢になると、みんなトゲが取れて、あの頃の話をしていても、すごく楽しいですね」と振り返った。

さらに、今後の番組出演について聞かれると、「それはもう、上田くんさえよければ(笑)。有田くんは喜んでくれると思うんですけどね、上田くんが何て言うんかなって…」と冗談交じりに回答。

「有田くんにはけっこうハマったかなという手応えはあるんですけれども、上田くんにはまだ完全にハマりきってない。今思うと、目が合う回数も断然有田くんの方が多かったですし。上田くん、僕の方を見ているようで吉村(崇)を見てましたから(笑)」と笑わせ、「ぜひ、有田くんに上田くんを説得してもらいたいですね」と呼びかけた。

26日と12月3日の2週にわたる放送には、岡村のほか、伊藤俊介(オズワルド)、CRAZY COCO、黒岩里奈、櫻井もも(≠ME)、橋本将生(timelesz)、長谷川忍(シソンヌ)、吉村崇(平成ノブシコブシ)が出演。

大物有名人の誕生日パーティーで目撃した驚きの光景などが語られるほか、櫻井ももの提案から始まる“必殺技披露”にも注目だ。

【編集部MEMO】

岡村隆史

1970年7月3日生まれ、大阪府出身。1990年に矢部浩之とお笑いコンビ・ナインティナインを結成。『めちゃ×2イケてるッ!』『ぐるぐるナインティナイン』などのバラエティ番組で活躍。『めちゃイケ』の名物企画「岡村隆史にオファーが来ました」シリーズでは、さまざまなジャンルの難題に挑戦してきた。2026年12月5日には、同シリーズ最新作を収めた『めちゃ×2メチャってるッ!』が放送される。

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