ビデオリサーチは、10月度の「CM露出タレントランキング」をまとめた。前月からCM露出秒数を比較した「急上昇部門」では阿部寛が1位に。「トータル部門」では綾瀬はるかが首位を獲得した。
「CM露出タレントランキング」は、1カ月間にテレビCMへ出演したタレントを露出秒数の多い順に順位付けしたもの。今回は2026年10月1日～31日を集計期間とし、関東地区民放5局(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)を対象に集計している。
原菜乃華は13位から上昇
前月からのCM露出秒数の増加を比較した「急上昇部門」で1位となった阿部は、「日本マクドナルド マクドナルド」「アサヒビール アサヒ SUPER DRY」「味の素 Cook Do」などのCMに出演。トータル部門でも2位に入った。
2位は、トータル部門で4位だった石原さとみ。「すき家」「花王 ハミングフレア／ハミングフレア アロマビーズ」「第一三共ヘルスケア ルルAプレミアム」などのCMに出演している。
3位は、トータル部門で13位だった原菜乃華。「出光興産」「かんぽ生命保険」「キッコーマン デルモンテ ピュレフルーツ」などのCMに出演した。
4位にはお笑いコンビのマユリカ、5位には浜崎香帆がランクインした。
6位はHANAで、「アマゾンジャパン アマゾンプライムビデオ」のCMに出演。
8位の杉咲花は、「敷島製パン Pasco 超熟」「サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ／翠ジンソーダ缶」「大和ハウス工業」などのCMに出演している。
また、17位にはSnow Manの渡辺翔太がランクイン。「アマゾンジャパン アマゾンプライムビデオ」「イートアンドフーズ 大阪王将 羽根つき餃子」「湘南美容クリニック」などのCMに出演した。
綾瀬はるか、前月4位からトータル首位に
10月のCM露出秒数を集計した「トータル部門」で1位となった綾瀬はるかは、前月の4位から順位を上げた。「ユニクロ」をはじめ、「マツダ CX-5」「フジパン 本仕込」などのCMに出演している。
2位は阿部寛、3位は今田美桜。今田は「Indeed タウンワーク」「ダスキン ミスタードーナツ」「電気事業連合会」などのCMに出演した。
4位は石原さとみ、5位は前月首位だった妻夫木聡となった。
このほか、10位には板垣李光人がランクイン。「住友林業」「全薬工業 アルージェ製品」「ZOZO ZOZOTOWN」などのCMに出演している。
14位の横浜流星は、「アサヒビール アサヒ SUPER DRY」「久光製薬 フェイタスZプレミアム」「あきんどスシロー スシロー」などのCMに出演した。