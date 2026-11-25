ビデオリサーチは、10月度の「CM露出タレントランキング」をまとめた。前月からCM露出秒数を比較した「急上昇部門」では阿部寛が1位に。「トータル部門」では綾瀬はるかが首位を獲得した。

「CM露出タレントランキング」は、1カ月間にテレビCMへ出演したタレントを露出秒数の多い順に順位付けしたもの。今回は2026年10月1日～31日を集計期間とし、関東地区民放5局(日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ)を対象に集計している。

阿部寛

原菜乃華は13位から上昇

前月からのCM露出秒数の増加を比較した「急上昇部門」で1位となった阿部は、「日本マクドナルド マクドナルド」「アサヒビール アサヒ SUPER DRY」「味の素 Cook Do」などのCMに出演。トータル部門でも2位に入った。

2位は、トータル部門で4位だった石原さとみ。「すき家」「花王 ハミングフレア／ハミングフレア アロマビーズ」「第一三共ヘルスケア ルルAプレミアム」などのCMに出演している。

3位は、トータル部門で13位だった原菜乃華。「出光興産」「かんぽ生命保険」「キッコーマン デルモンテ ピュレフルーツ」などのCMに出演した。

4位にはお笑いコンビのマユリカ、5位には浜崎香帆がランクインした。

6位はHANAで、「アマゾンジャパン アマゾンプライムビデオ」のCMに出演。

8位の杉咲花は、「敷島製パン Pasco 超熟」「サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ／翠ジンソーダ缶」「大和ハウス工業」などのCMに出演している。

また、17位にはSnow Manの渡辺翔太がランクイン。「アマゾンジャパン アマゾンプライムビデオ」「イートアンドフーズ 大阪王将 羽根つき餃子」「湘南美容クリニック」などのCMに出演した。

綾瀬はるか、前月4位からトータル首位に

10月のCM露出秒数を集計した「トータル部門」で1位となった綾瀬はるかは、前月の4位から順位を上げた。「ユニクロ」をはじめ、「マツダ CX-5」「フジパン 本仕込」などのCMに出演している。

2位は阿部寛、3位は今田美桜。今田は「Indeed タウンワーク」「ダスキン ミスタードーナツ」「電気事業連合会」などのCMに出演した。

4位は石原さとみ、5位は前月首位だった妻夫木聡となった。

このほか、10位には板垣李光人がランクイン。「住友林業」「全薬工業 アルージェ製品」「ZOZO ZOZOTOWN」などのCMに出演している。

14位の横浜流星は、「アサヒビール アサヒ SUPER DRY」「久光製薬 フェイタスZプレミアム」「あきんどスシロー スシロー」などのCMに出演した。