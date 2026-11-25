俳優の神木隆之介が、2029年に放送されるNHKの大河ドラマで主演を務めることが25日、明らかになった。

神木隆之介

2029年放送の大河ドラマは、石田三成を主人公に据えた『三成のうた』に決定。石田三成役を神木が演じる。

6歳の時に『葵 徳川三代』で大河ドラマに初出演した神木は、これまでの出演作を振り返りながら、「それぐらい僕にとって、すごく小さい頃から携わらせていただいている作品というか、場所でもあるんで、ある種、安心した気持ちはある」とコメント。一方で、「本当に初めてのことばっかりなので、すごく緊張しているところもあるんですけど」と率直な心境も明かした。

その後の質疑応答で、大河ドラマを安心できる場所と表現したことについて触れられると、「そんな偉そうに言ってるわけじゃないですよ! 子供の時からNHKの西口玄関を通った回数が多かったっていうだけであってですよ!」と早口で伝えて、笑いを誘いつつ、「その当時にお世話になったメイクさんだったりとか、スタッフさんだったりが『久しぶり』って迎えてくださるので」と説明する。

そして、「やっぱり現場に子供で、子役として入っていって、居場所ってなかなかないですよね」と振り返り、「その中でそうやって『久しぶり』とか『お帰り』とか『また後でよろしくね』って楽しく言っていただけるっていうことが、すごく僕にとってうれしかったので」としみじみ。

「子供の時から、ある種、そうやって迎えてくださる方がいらっしゃる場所だなっていうことで、安心できる場所っていう表現をさせていただいてるんですけども」と自身の言葉の真意を説明し、「でも、まさかこんな日が来るなんて思ってもなかったですし、想像もしていませんでしたね」と、大河ドラマで主演を務めることへの思いを語った。