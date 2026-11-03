映画『ゴジラ-0.0』初日舞台挨拶が3日に都内で行われ、神木隆之介、浜辺美波、山田裕貴、田中美央、長澤まさみ、田中泯、吉岡秀隆、山崎貴監督が登壇。MCを荘口彰久が務めた。

  • 吉岡秀隆

    吉岡秀隆

神木隆之介、吉岡秀隆との共演シーンでセリフ変更を提案

前作『ゴジラ-1.0』(23)に続き、敷島浩一役を演じた神木と、野田健治役を演じた吉岡。今作では、2人が激しくぶつかり合うシーンも描かれているという。

そのシーンについて聞かれると、吉岡は「神木くんが、当日にちょっとセリフを直したいって」「(それを聞いて)全然そっちのほうが伝わるなっていう」と回顧。続いて、その経緯について、神木は「野田さんが過去してきたことに対して、怒るっていうか、『なんでだよ』っていうようなことを言うセリフだったんですけど」「覚えづらいというか、言いづらいなっていうところがあって」と振り返る。

そこで、撮影当日の朝、山崎監督にセリフの変更を相談したそうで、「野田さんの過去を責めるようなセリフを。『僕が典子のことをどんだけ思ってるか、あなたは分かってるはずだ』っていうセリフに(変更してみる)とかどうですかっていうのをお伺いさせていただいて」と明かした。

これを受け、山崎監督は「いいね!」と快諾したそうで、「たぶん一番キャラクターのことを考えてるから、やっぱりそこでそういうふうに言いたいって言うんで、言えばいいじゃないかと」「一作目の時に、典子がああなった時のことを野田さん見てますから。もう分かってんだろうっていう。確かにそれはあるなっていうんで」と、変更を受け入れた理由を説明した。

神木隆之介、吉岡秀隆の優しさに感謝

さらに、神木は撮影中の吉岡とのやり取りについても言及。「本当に秀さん優しくて。軽いアクションじゃないですか。別にギリギリを攻めてるわけじゃないですけど」「ギリギリを狙いたくなるじゃないですか、リアリティを求めると」と前置きした上で、「ちょっとね、服の袖が当たったりしてたんですよ。『ごめんなさい』って言ったら、『いや、もう全然全然。すごいよ。逆にそのすごいリアルの本気が伝わってくるよ』って。『もう全然遠慮しないで』って優しく言ってくださった」と吉岡の対応を紹介した。

そして「安心してお芝居することができました」と感謝を伝えると、吉岡は「毎回、袖口が当たってましたよ」と茶目っ気たっぷりに明かしつつ、「ちょっと目が、年を取って老眼入ってるんで、その距離感なかなか難しい」と冗談交じりに語っていた。

  • “貴コール”で山崎貴監督を迎え入れる神木隆之介

    “貴コール”で山崎貴監督を迎え入れる神木隆之介

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