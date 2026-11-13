イベント帰り、一人で立ち寄った餃子店。隣の席にいた見知らぬ男性に、普段ならしないはずの声かけをしてみると、思いがけない交流が生まれた。そんなリスナーの報告に、佐藤栞里は「こんな日が訪れるなんて」と感激。8日配信のニッポン放送のPodcast番組『オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ -餃子オンザライス-』(毎週日曜18時ごろ配信)で、以前から思い描いていた夢が実現したことを喜んだ。

佐藤栞里

一人で入った餃子店 注文のタイミングが重なった男性に声をかけると…

11月2日に開催された佐藤栞里の記念イベント「さとしおあぺぺりてぃーぼ!!」。その余韻が冷めないまま、会場を後にしたリスナーは、ある店に向かった。

訪れたのは、佐藤と横澤夏子が食事をしたことのある町中華。イベントの思い出を振り返りながら、一人で食事を楽しむつもりだった。カウンターに座ると、隣には男性客がいた。注文するタイミングが重なったことをきっかけに、リスナーは普段なら絶対にしないという行動を取る。

思い切って、その男性に話しかけてみたのだ。すると、なんと男性も同じイベントからの帰りだったことが判明。偶然の一致に2人は大盛り上がり。さらに話をしてみると、過去に参加したライブや、好きなラジオ番組、音楽の趣味にも共通点が見つかった。

「またイベントの時に会えたら」 餃子を食べながら広がった会話

リスナーは、共通点の多さに驚きながら、初対面の男性との会話を楽しんだ。2人は餃子とチャーハンを食べ終えると、「またイベントの時に会えたらいいですね」と言葉を交わして別れた。最後には一緒に写真も撮ったという。

それまで知らなかった相手と、好きなものを通して自然に会話が弾み、また会いたいと思える関係が生まれた。リスナーは、そんな時間を「幸せな気持ち」で振り返り、「素敵な出会いをありがとうございました」と佐藤に感謝を伝えた。

佐藤栞里が以前から願っていたこと「私の夢だったじゃないですか」

メッセージを読み終えた佐藤は、うれしそうに声を弾ませた。

「いつの日か私、夢だったじゃないですか」

以前から佐藤は、自身のイベントに来た人同士が友達になったり、その後の新たな出会いにつながったりすればいいと願っていたという。

「まさにこういうことになっている。こんな日が訪れるなんてね」

しかも、2人が交流を深めた場所は、佐藤の大好きな餃子を食べられる店。佐藤は「ああ、行きたかったな。私も」「この2人の話、聞きたかったな」と、思わず本音を漏らす。さらに、「もう本当に誘ってよ～! すぐ行ったのに」と冗談交じりに呼びかけ、「次は絶対言ってよ! 本当に約束だからね!」と笑った。

リスナーは店のおすすめ料理も尋ねていたが、佐藤はまだそれほど多くのメニューを試したことはないという。そこで佐藤は、いつか一緒に店を訪れた際に、おすすめを探そうと提案した。

大好きな人のイベントをきっかけに、知らない誰かとつながる。そんなリスナーの小さな冒険は、佐藤が思い描いていた夢を形にする出来事となった。