2人で食事や映画に行き、互いの自宅を訪れることもある。キスまでしたのに、交際には発展しない――。お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、TBS Podcast『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜配信)で、38歳の独身上司との曖昧な関係に悩む女性からの相談に回答した。

キスまでしたのに、ある時を境にそういう雰囲気がなくなり…

大久保佳代子

番組に相談を寄せた独身女性には、好きな上司がいるという。相手は38歳の独身男性で、約10年間彼女がおらず、人当たりが良く仕事もできるうえ、容姿も整っているそうだ。

約2年前から男性に誘われ、2人で食事に行くようになった相談者。友人や親ですら自宅に入れないという男性が、自分を家に招いてくれるようになり、男性が相談者の家を訪れることもあったという。

一緒に映画を見に行ったり、車の中でキスをしたりしたことも。男性から「職場じゃなかったらな」と言われたこともあり、相談者は両思いなのではないかと思っていた。

ところが、ある時を境に、そうした雰囲気がぱったりとなくなってしまったという。

それでも男性からは何げないLINEが届き、食事にも誘われる。自宅に虫が出て困っていると連絡した際には、わざわざ退治しに来てくれたそうだ。

さらに、会った後には「今日なんかかわいかった」「襲いそうになった」とLINEが届くことも。

告白したい気持ちはあるものの、同じ職場で今後も顔を合わせることを考えると、振られて今の関係すら失ってしまうのが怖いという相談者。「彼は私に愛があるのでしょうか?」と尋ねた。

「かわいかった」ではなく「なんかかわいかった」

番組のコーナー「そこに愛はあるんか?」で相談を読み上げた大久保は、「ラブはなきにしもあらずだけど、付き合う気はないです」とジャッジ。

男性は誰にも縛られない現在の状況を、今後も続けていきたいのではないかと推測した。

特に大久保が着目したのは、男性から届く「今日なんかかわいかった」というLINE。

「『なんか』を使うっていうのも、これ高度なテクニックよ。『かわいかった』じゃない。『今日なんかかわいかった』」と語り、女性が自分に何が足りないのかと考え続けてしまうような状況になっていると分析した。

男性からの好意を感じさせる行動が続くことで、あと少しで交際に発展できるのではないかと思ってしまう相談者の心情にも理解を示した大久保。

最後には、一度距離を置くことを提案し、「都合のいい女にならないように頑張ってください」と呼びかけていた。

【編集部MEMO】

TBS Podcast『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』では、リスナーから寄せられる恋愛や人生の悩みを紹介。「そこに愛はあるんか?」は、リスナーの恋愛エピソードをもとに、相手との間に愛があるのかを大久保佳代子がジャッジするコーナーだ。





