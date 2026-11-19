「絶対、世に出せないんですよ」――。佐藤栞里が、親交の深い横澤夏子と約3カ月間、2人だけで楽しんでいた動画アプリでの遊びを明かした。ところが、久しぶりにアプリを開いてみると……。15日配信のニッポン放送のPodcast番組『オールナイトニッポンPODCAST さとしおあちぇとぺぺ -餃子オンザライス-』(毎週日曜18時ごろ配信)で、佐藤が横澤とのプライベートな交流を語った。

佐藤栞里

横澤夏子から誘われて始めたアプリ「2人だけで3カ月ぐらいやってた」

番組で2026年のヒット商品ランキングを見ながらトークを展開していた佐藤栞里。話題が動画共有アプリ「Setlog(セットログ)」に及ぶと、親友・横澤夏子との思い出を語り始めた。

佐藤によると、流行に詳しい横澤のマネージャーがアプリを紹介し、それを横澤が佐藤に教えてくれたという。

「とにかく招待するから一緒にやろう」

そんな横澤の誘いをきっかけに、2人だけのグループで約3カ月間、短い動画を送り合っていた。ただし、撮影していた内容は、一般的なSNSに投稿するようなおしゃれな日常風景とは少し違っていた。

「本当にもう何にも出さないし、誰にも見せないから」

誰にも公開しないという安心感があったからこそ、2人は思い切りふざけることができたという。

お風呂で始まった「海坊主ごっこ」 誰にも見せられない理由

特に佐藤が気に入っていたのが、浴槽を使った「海坊主ごっこ」だった。湯船に潜った状態から勢いよく顔を出し、その瞬間を短い動画に収める。どちらが面白い映像を撮れるか、互いに競い合っていたという。

「今日の海坊主はこちら」

そんな調子で、佐藤が動画を送ると、今度は横澤も撮影して返してくれる。佐藤は当時を思い出しながら笑いが止まらない様子だった。

「絶対、世に出せないんですよ」

佐藤は「もうとんでもない格好」と説明しつつ、撮影範囲は胸元より上で、裸が映っているわけではないと補足した。さらに、人間ドックを受けた後の疲れ切った姿を撮影することもあったという。飾らない日常を見せ合うことが、2人にとって楽しい時間になっていたようだ。

久しぶりに撮影しようとすると…「私のSetlogは化石になっていた」

そんな交流も、夏ごろから次第に途絶えていた。佐藤は、アプリから届く通知をきっかけに、久しぶりに横澤へ動画を送ってみることにした。ところが、以前は短い動画が撮れていたはずなのに、何度試しても静止画になってしまう。

「動画の時代終わった?」

戸惑う佐藤は、スタッフに使い方を尋ね、その場で操作を確認。スタッフのアプリでは問題なく動画が撮影できると分かり、自分のアプリだけが以前と違う状態になっていることに気づいた。佐藤は、アプリの更新を試してみようと考え、そして、ひとしきり騒いだ末に、「というわけで私のSetlogは化石になっていたっていう」と笑った。

久しぶりの撮影は思いどおりにいかなかったものの、横澤と2人で過ごした時間を思い出し、佐藤は終始楽しそうに語っていた。