日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』の年末特番が、12月21日に放送されることが、発表された。同日19時から行われたHuluオリジナル『有吉の壁 アドリブドラマ「転生番長」』の配信記念ウォッチパーティーで明らかになった。

6年半のレギュラー放送終了から、年末特番で地上波に帰還

『有吉の壁』は、有吉弘行が“壁”となって、芸人たちがさまざまなシチュエーションで笑いに挑戦するバラエティ番組。2015年に特番としてスタートし、2020年4月からは水曜19時台のレギュラー番組として放送されてきた。

今年9月30日に6年半にわたるレギュラー放送を終了したが、最終回のラストで年末特番として復活することを発表。今回、具体的な放送日が明らかになったが、収録はまだ行われていないという。

また、12月1日(23:59～)には、2年半ぶりとなる『有吉の壁 年末特番の壁を越えろ! 若手大予選会2026』を放送。24組55人の若手芸人が参戦し、今後の特番出演を懸けて有吉を笑わせることに挑む。

Hulu新作『転生番長』も配信スタート

放送日程の発表が行われたウォッチパーティーは、21日からHuluで独占配信が始まったオリジナル作品『有吉の壁 アドリブドラマ「転生番長」』を記念して開催されたもの。

佐藤栞里、とにかく明るい安村、インポッシブルのえいじが参加し、Hulu公式Xと『有吉の壁』公式YouTubeチャンネル「壁チャンネル」で生配信された。

『転生番長』は、有吉が監督を務める「アドリブシリーズ」の最新作。出演芸人たちが有吉監督の無茶ぶりに応えながら、オーディションとドラマ撮影に挑んでおり、このドラマパートは、12月24日0時から独占配信される予定となっている。

【編集部MEMO】

『有吉の壁』

2015年に日本テレビ系で特別番組としてスタートしたバラエティ番組。MCの有吉弘行が判定役を務め、芸人たちが様々な企画で笑いを生み出す。アシスタントは佐藤栞里。2020年4月にレギュラー化され、2026年9月30日に約6年半のレギュラー放送を終了。現在は地上波特番やHuluオリジナル作品など、新たな形で展開している。

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