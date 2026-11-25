人の言動や行動をよ〜く観察しているワンちゃんたち。特に教えたわけでもないのに言葉を覚えていたり、人の仕草を真似をしてみたりと、その賢さに驚かされることも多々あります。

現在SNSで話題になっているワンちゃんも、まるで人と会話をしているかのような姿を見せてくれているようで……

可愛く「取って」と言ってくれるしーくん

本当にわんちゃんは人の言葉を理解してますよね

(@shi_kun0219 より引用)

「可愛くおねだりする犬」と言う動画をInstagramに投稿したのは「ポメチワのしーくん(@shi_kun0219 )」さん。ソファーの背もたれから顔を出し、「わん!」と吠えて何やら訴えているのは、愛犬しーくん(1歳・男の子)です。

飼い主さんが「とって欲しいの?」と尋ねると、しーくんは「わん!」とお返事しました。

どうやら床に落ちているアザラシのぬいぐるみを取って貰いたいようです。

飼い主さんが「じゃあ可愛く言って『取って』って」と、“可愛く言う”のお手本を見せました。

するとちょっぴり照れたような表情を見せたしーくん。

飼い主さんは再度「『取って』言ってみて」と促します。

ところが、しーくんは先ほどと変わらず勢いよく「わん!」と吠えました。

飼い主さんは「違う違う 可愛く」と再びしーくんにお願いしたところ……

なんとしーくん、今度は飼い主さんの声を真似するかのような、高くて可愛らしい声でお返事。それはまるで「取って」と言っているかのよう……!

飼い主さんが「そうそうそう! もう1回言って」と促すと……

しーくんは再び、「取って」と言っているかのように高くて可愛らしい声で鳴いてくれました。

飼い主さんは「そうそうそう! 分かったよ良いよ」と、最後はしーくんにぬいぐるみを渡してあげました。

飼い主さんの呼びかけにお返事するだけでなく、可愛く「取って」とおねだりできちゃうなんて、まるで会話が成立しているかのよう!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数22.7万回以上を記録(11月25日時点)。「え日本語話してる、かわいい」「可愛すぎてくるしいー」「しーくん照れてるのも可愛いですし、めちゃくちゃ可愛く取ってって言ってるのがめちゃくちゃときめきました…」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

可愛すぎる「取って」で皆を虜にしたしーくんについて、投稿主さんに詳しい話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

いつも自分でぬいぐるみを落として「取って」と訴えてくるので、「取ってって可愛く言って」と言ったら可愛く言ってくれました。家族になった日から毎日沢山話しかけているので、言葉を凄く理解してくれています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

とっても甘えん坊で、食いしん坊です。おやつも色んな種類から「何食べたい?」と聞くと教えてくれたり、もっとご飯が食べたい時は空の器と私を交互に見てきたり、おトイレしたらお尻をふりふりさせて教えてけれたり、とっても分かりやすい所が可愛くて愛おしいです。

飼い主さんに沢山話しかけてもらって、普段からコミュニケーション上手だというしーくん。その素晴らしく賢い姿に驚かされちゃいましたね♪