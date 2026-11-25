マイナビ出版は11月19日、文芸レーベル「MPエンタテイメント」から堀井拓馬の小説『トゥモロー・ハルシネーション』を刊行した。生成AIが普及した近未来の日本を舞台に、AIに翻弄される人々を描いた2編を収録する作品だ。

刊行にあわせ、マイナビ出版から編集担当役員／情報システム部門の部長／IT書籍の編集者／本作の担当編集の4人の社員に集まってもらい、この作品を手がかりとして、「AIとクリエイティブの未来」「人とAIの関係」「新しい技術が呼び起こす恐怖」などについて語ってもらった。

座談会メンバー

役員K：編集担当役員

部長O：情報システム部門部長。将棋情報局などWebメディアの保守・運用を担当する

編集S：IT書籍担当編集。AI関連書籍を手がける

担当編集N：『トゥモロー・ハルシネーション』担当編集



AIでクリエイティブの未来はどう変わるのか

担当編集N：11月19日にMPエンタテイメントから、堀井拓馬先生の『トゥモロー・ハルシネーション』を刊行しました。本作は【創】【魂】の2編で構成されている物語です。2030年代に生首を持って捕まったAIアンチのゲームクリエイター・市井想介を追う【創】、2050年代にAIのカウンセリングを受ける女性・門野和香子を描いた【魂】が収録されています。AIに仕事が奪われていくこと、AIとコンテンツの関係性、AIによる人間の尊厳の蹂躙についての物語になっていまして、今回はいろいろな形でAIに接している方々と、AI像であったり、『トゥモロー・ハルシネーション』のお話ができればと思っています。

役員K：そもそも『トゥモロー・ハルシネーション』はどういった経緯で生まれた作品なの？

担当編集N：もともと私が著者の堀井拓馬先生の作品が大好きだったというのがあります。堀井先生は第18回日本ホラー小説大賞の長編賞を受賞されてデビューされた方なんですが、とにかく鮮烈なイメージ・ビジョンが大好きで。ホラーやファンタジーなど幅広く活躍されていらっしゃいますが、どれも強烈で、それを活かすような形でご相談したときにAIという題材が出てきました。

あと、私自身はAIをあまり使わなかったのですが、最近はGoogleで検索したときに、検索結果の上の方にAIの回答が出てくるじゃないですか。そこには、いくつかのサイトを回遊して見ていたような情報がまとまっていて便利なので、自然と使うようになっていました。その便利さやスピードに触れていると、AIから逃れられないという感情が大きくて、それがホラー作品で感じるような浸食感に近いと感じていたので、AIという題材はホラーと相性がいいのではと思いました。



担当編集N：そうやって生まれた『トゥモロー・ハルシネーション』は、雰囲気が異なる二つの物語で構成されています。Oさんはどちらの方がお好きでしたか。

部長O：【創】にはすごく共感した。ゲーム制作に関わる人や小説家がAIにいかにして敗北していくかを描いた作品だよね。

担当編集N：敗北、ですか。

部長O：そう。AIに対して距離を置く人もいれば、AIを道具として使う人もいる。AIに完全に依存してしまう人もいる。それを適応と呼ぶ人もいるし、敗北と呼ぶ人もいる。隷属とも進化とも呼べるかもしれない。作品の中でのAIへの向き合い方はそれぞれがちゃんと納得できるもので、とても共感できたし、現実でも起きていることだなと思ったよ。

担当編集N：現実では、まさにAIとの接し方の過渡期が訪れているのかもしれませんね。

部長O：それから、【創】は将棋とAIの歴史を見ているような気持ちにもなった。

担当編集N：Oさんは将棋に長年携わっていらっしゃいますよね。

部長O：いわゆる生成AIが広い範囲で実用レベルになってきたのはここ3～4年ぐらいの話だと思う。でも将棋は10年以上前に、トップ棋士もAIに敵わなくなるという、ひとつのシンギュラリティを経験していて、今ではAIを戦術の研究に活用したり戦況分析に使ったりもしている。じゃあその中で人間のクリエイティブが喪われてしまったのかといったらそんなことはなくて、上手く向き合えていると思う。

『トゥモロー・ハルシネーション』で描いている5年先・10年先の未来では、もしかしたら人間の意思決定にAIが使われていくようになるかもしれない。本作ではゲーム制作の企画からコンポーネント、難易度調整までAIを介するというふうになっているけれど、実際にそうなったとしても決して人間のクリエイティブは喪われないんじゃないかな。

それから作中でいえば、小説家・真壁さんの、世界を変える小説の執筆風景を自身のオンラインサロンでリアルタイム配信するっていう戦い方は特に好きだった。

担当編集N：真壁の、AIを完全に排除して原稿用紙に手書きで書くというやり方は狂気でもありますが、市井想介もその行動に惹かれていきます。

役員K：真壁はかっこいいよね。

部長O：あと、想介の後輩ゲームクリエイターである小津さん。彼の生き方は好きだった。

担当編集N：想介と同じゲームクリエイターでありながら、自身の理念に合わせてAIを上手く使っている人物ですね。

部長O：ちゃんと自分を持ちながら、よりよいものを作るために動いていく。そのバランス感覚はとても好きだった。

目次

人はAIを愛せるのか

担当編集N：IT書籍を編集されているSさんはどうですか。好きな話はありましたか。

編集S：【魂】が好きでした。現実でも、AIとの恋愛が話題になることもありますが、カウンセリングの中で人間よりもAIに期待し、救いを求めていく主人公・和香子の心の動きは面白かったです。

担当編集N：【魂】は、亡くなった人をAIによって再現したことがきっかけで炎上した門野和香子が、AIによるグループカウンセリングへ参加する物語です。和香子にとっては善意から始めた行動だったのに、それが激しい批判にさらされてしまったことで、人間よりもAIへ心を開いていくようになります。

編集S：人間よりもAIとの会話の方が楽しいという声も増えているみたいで、それも思い出しました。

担当編集N：SNSでもエコーチェンバーが発生するということはよく言われますし、AIが自分に心地よいものを返してくれるというのは大きいと思います。カウンセリングという、心にアプローチするような部分までがそういう状況になってしまうのは面白いですし、同時に恐ろしくもありますよね。

編集S：カウンセリングでは、AIに絡んで炎上したさまざまな人たちがAR空間で会話をしますが、中でもイルカというキャラクターはAIとの恋愛がきっかけで参加していました。そういったケースは、今後さらに増えていくのかもしれません。

部長O：そういう幸せのありようも今後でてきそうだけど、【魂】の和香子はAI以前に自尊心が肥大化しすぎているというのも大きいよね。

【魂】では、信頼とか思いといったものがAIによって簡単に得られるという感覚、悪く言えばそういったものを育むという人間の営みが奪われてしまうような感覚が、ある意味ではリアルに、そしてネガティブに描かれているところもあるね。

編集S：ただ、AIとの対話を通じて、自分の考えや思い込みに気づくこともあります。ネガティブな面も、AIが思い込みを生んでいるのではなくて、最初に思い込みや感情があって、それらがAIによって増幅されているのではないかなと思います。

担当編集N：小説家の天祢涼先生にいただいた帯コメントの「描かれるのは、AIによって現代よりも深く濃くなった人間の闇。」というのはまさにそういう部分のことではないかと。

小説家の天祢涼による帯コメント

編集S：AIとの対話によって救われることもあるし、そうはならないときもある。AIに人間の偏見や差別が反映されることもあります。だからこそ、技術の限界を理解したうえで、AIにどう向き合い、AIをどう活用していくかが大切だと思います。

AIは妖怪なのか - 技術と恐怖の正体

役員K：新しい技術に対する人の向き合い方は、AIに限らず、複雑だよね。それこそ電気が普及し始めたころには、奇妙なことが起きたらその原因は電気ということにされた。テレビが普及して電波という技術が広まったときにも、電波が変なことをしていると考える人がいた。新しい技術を受け入れるのは、人によっては難しい。特に目に見えないものは、そういう考えと結びつきやすいだろうね。

カメラが誕生して写真が生まれたときも、カメラが魂を抜き取るとか、心霊が写真に写るとかっていう話が出てきた。少し違うけど、ビデオも怖い思いとかと紐付いて呪いになっていく。

ただ、そういうことは昔からあったにしても、AIというのは今までの技術とはレベルが違う気はする。

担当編集N：範囲が広いような気がします。

役員K：呪いのビデオは主に視覚についてのものだったけれど、AIだったら自分の声や表情も学習されてしまうし、そのうち人間の五感すべてが学習されてしまうかもしれないという不安が広がっていきそう。

担当編集N：いろんな技術はそれぞれの分野で積み上がってきたものだとは思うんですけど、そういった技術がすべてAIに注ぎ込まれて一気に現れたような感覚はあるかもしれません。

少し話は飛ぶのですが、昔から人間は理解できない現象への不安を妖怪という存在で説明しようとしていたといいます。家がきしむのを「家鳴り」という妖怪として解釈するといったことですね。AIは最先端の技術なのですが、その変化のスピードや影響範囲の大きさゆえに、人々の不安や想像力を強く刺激している気がします。AIがさまざまな技術に対する不安を担わされて、妖怪のような存在になっているのかもしれません。

編集S：でもAIは邪悪につくられたものではなく、一つの技術ですよね。

担当編集N：そう、AI自体に問題があるわけではなくて、向き合う人間であったり社会であったりが、まだまだ技術の急成長に追いつけていないのが、より恐怖を増幅させているところはあると思います。

『トゥモロー・ハルシネーション』は、【創】【魂】の2編で、AIの異なる側面にスポットをあて、いろいろな形でAIと向き合う人々を描いています。作品の中で描かれる光景はグロテスクで、ときに恐ろしくもありますが、作品の外側にある現実を想起するような出来事です。だからこそ「ホラーか、警鐘か」という帯は本作をクリティカルに捉えているのではないかなと思っています。AIについての向き合い方がまだ定まりきっていない今だからこそ、多くの方に読んでほしい1冊です。ホラーとして楽しむのもよし、警鐘として姿勢を正すのもよし。『トゥモロー・ハルシネーション』が、人とAIのこれからを考えるきっかけになれば嬉しく思います。

書籍情報

書名 ：『トゥモロー・ハルシネーション』

：『トゥモロー・ハルシネーション』 著者 ：堀井拓馬（著）

：堀井拓馬（著） レーベル ：MPエンタテイメント

：MPエンタテイメント 発行 ：マイナビ出版

：マイナビ出版 発売日 ：11月19日

：11月19日 価格：2,200円

あらすじ：近未来の日本では次世代生成AIが普及し、生活のみならず、収集・検証・娯楽・捜査など、ありとあらゆる場面で、たった数行の指示で結果が得られるようになっていた。そんな世界を舞台に、人間の生首を持って逮捕されたゲームクリエイター・市井想介を描く【創】と、SNSで炎上して家族のすすめでAIが進行するカウンセリングに参加する門野和香子を描く【魂】の2編を収録する。

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