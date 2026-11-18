超大型猫として知られるノルウェージャンフォレストキャットの女の子「しろあん」ちゃんの日常や成長を記録した人気のYouTubeチャンネル「しろあん でっかい北欧猫」。動画で公開された、大きなしろあんちゃんのとある一面が話題となっています。

今回は、しろあんちゃんが友人のサラさんと2年ぶりに再会したときの様子を収めた動画です。

喜び爆発のしろあんちゃん

飼い主にスキンシップを求める犬のように、サラさんに甘えるしろあんちゃん。

会って早々にスキンシップ

サラさんがスマホを触っていると、しろあんちゃんは足に触れて、構ってもらおうとアピール。友情の深さを感じますね。

構ってアピールが可愛いすぎ

また、サラさんとは今回が初対面となる、ラグドールの雄の白猫「むーむー」ちゃんも、サラさんと仲良くしたい様子。寝室にひょこっと顔を出し、挨拶してくれました。

ひょこっと顔を出すむーむーちゃん

翌日、朝からサラさんと遊べるということで、しろあんちゃんは大はしゃぎ。しろあんちゃんにあまりにも懐かれるサラさんが、うらやましくなってしまいますね。

ただただ楽しそう

その後も一緒にゲームをするなど、サラさんと楽しい1日を過ごすしろあんちゃん。一方、そのころむーむーちゃんはというと……。

熟考するしろあんちゃん

なんと、サラさんが寝ていたベッドの上でまったり! 2年ぶりに再会したしろあんちゃんに懐かれ、初対面のむーむーちゃんにも愛されるサラさん。いったい何者なのか、気になって仕方ありません。

サラさんのベッドでまったり

そして、ついにお別れの時。サラさんが帰っていく様子を、窓から見届けるしろあんちゃんなのでした。

センチメンタルな雰囲気

しろあんちゃんとむーむーちゃんの可愛さ、さらにはサラさんの人徳、もとい“猫徳”の高さを感じられる動画でした。

コメント欄には「しろあんちゃんもむーむーちゃんも、こんな反応されたらメロメロですね」「見ていて幸せになれますね」など、癒やされた人からの声が多く寄せられていました。