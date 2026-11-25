人間を怖がり、なかなか心を開いてくれない犬たち。そんな子犬たちが少しずつ変わっていく姿には、思わず胸が熱くなります。

保護犬たちの日常を届けるYouTubeチャンネル「アルくんアイちゃんと野犬さんたち」では、処分対象だった野犬の子犬2匹との10日間の記録を収めた動画が投稿されました。

初日の様子

黒いオス犬は「おこげ」、茶色いメス犬は「こつめ」と命名。まずシャワーで身体を洗おうとするも、その場から逃げ出そうとしたり、隠れようとしたりと、2匹ともかなり怯えています。餌をあげようとしても顔を背けるなど、人間に対する恐怖心がとても強いようです。

怖がっている様子に切なくなる

3日目、こつめはまだまだ心を開いてくれていません。その一方、おこげは餌を受け取ってくれるようになり、徐々に心境の変化が見え始めています。

まだまだ2匹とも人間への警戒心がうかがえますが、先輩ワンちゃんとは一緒に遊んだり、リラックスしたりする姿も増えてきました。

犬に対してはフレンドリー

5日目になると、おこげはすっかり心を許した様子。なでなでを求めるなど、初日にあれほど怯えた表情を見せていたのが嘘のようです。

この顔である

こつめもまだ少し壁があるものの、徐々に心を許してくれる瞬間が出てきました!

こつめの心境にも変化が

そして10日が経つ頃には、ついになでさせてくれるようになりました。まだ完全に安心しているわけではありませんが、それでも大きな変化ですね。投稿者さんの献身的なコミュニケーションが功を奏したのでしょう。

ついになでなでのお許しをいただけました

今後、2匹の家族となる素敵な人が見つかってほしいですね。

2匹の今後に幸あれ

人間に強い恐怖心を見せていた2匹変化に、コメント欄では「本当に助かってよかったです」「この活動凄いです」など、さまざまな声が寄せられていました。