日本を代表する食といえば、お寿司に天ぷら、ラーメンなどがありますが、名古屋で観光コンサル会社を運営しているドイツ人のLENAさんは、ご両親にある日本食を作って振る舞ったところ、「これ毎日食べたい!!…」と大絶賛されたのだとか。いったいどんな日本食だったのか。その時の様子をおさめた動画をのぞいてみましょう。

LENAさんは、日本人の夫TAKAさんと、1歳になった息子ルイくんとの3人家族。日本のこと、ドイツのこと、そしてお子さんの成長についてなど、国際カップルならではの視点で情報を発信中。2人が運営するYouTubeチャンネル「LTブログ」は、チャンネル登録者数20万人超の人気チャンネルです。

ドイツでショッピング

ドイツの実家に里帰り中のLENAさんファミリーは、TAKAさんお気に入りのEDEKAでショッピング。最近の口癖が「パパ」であるルイくんは、ミルクを指さして「パパ」、パンを見ても「パパ」と「パパ」を連発。これにはTAKAさん、「嘘でしょw」と笑うしかありません。

EDEKAでパンを購入したLENAさんですが、ドイツでは、1日に2回も3回もパンを買いに行くのが日常なのだとか。

猛暑のドイツで冷たい麺料理を

さて、LENAさんはキッチンで料理の準備。材料はこちらです!!

ドイツで購入したと思われる鰹節とうどん、日本酒。そして、日本から持ってきた花かつおと揖保乃糸。そう、今回振る舞う日本食は、日本が誇る麺文化「うどん」と「素麺」です! 麺つゆがないため、しっかり出汁をとって、醤油やお酒で作るのだそう。LENAさん、筆者以上に日本人ですね。素晴らしい!

タイヤをなめようとして注意されてもへっちゃら

ママがお料理している間、ルイくんはオマ(おばあちゃん)と遊んで待ちます。ルイくんは今、何でも口に入れたがる時期で、オマはルイくんから目が離せません。案の定、タイヤをなめようとして止められると、「へっ!」とこの表情。全然反省していませんね(笑)。

さて、そうこうしているうちに食事の準備が整いました。連日暑さが厳しいドイツで、冷たい麺料理を囲んで「いただきます」!

冷たいうどんと素麺を囲んで

お箸を器用に使いながら食べるオマとオパ。2人とも「さっぱりしていて美味しい」と気に入った様子。TAKAさんにすすめられて擦りごまを加えたオマは、大絶賛。LENAさんも、お手製の麺つゆを自画自賛しています。

お手製の麺つゆを自画自賛するLENAさん

その様子を、「僕も食べたい!」という表情で見つめるルイくんがまた可愛いですね。TAKAさんも久しぶりの日本食にご満悦の様子。オマさんはなんと、全部食べ切ってしまいました。

一方、トマトを食べてご機嫌になったルイくんは、オマの真似をしながら「らら～♪」と歌いはじめます。

歌いだすルイくん

ご機嫌に「らら～♪」を繰り返すルイくん

大人をじーっと観察しては真似っこするルイくん、賢いですね。

孫を愛でる姿は万国共通

今日は、ドイツ滞在最終日。かわいい孫が喜ぶなら、鼻をもぎ取られそうになってもへっちゃらです。

オパの鼻を取りたがるルイくん

孫とのお別れが名残惜しい2人。「忘れられちゃうんだろうな」「覚えててねw」と言いながら孫を愛でる姿は、万国共通ですね。

最後まで孫を愛でるオマとオパ

今回も、陽気なご両親とおちゃめなルイくんにほっこり。視聴者からは、「ルイくん可愛すぎる」「毎回微笑ましい動画で、大好き!」「オパの穏やかなお顔でルイちゃんを見守るお姿が、大好きです」「お別れが来ちゃうと寂しいですね」といった声が寄せられています。陽気な大人たちからたくさんの愛情を受けて育つルイくん。これからも、その成長ぶりが楽しみです!