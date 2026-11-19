シベリアンハスキーの男の子「もんちゃん」(5才)と、シベリアンハスキーの女の子「にこちゃん」(2才)、そして、3年前に飼い主さんのもとに誕生した女の子。かわいい3兄妹のドタバタな日々を発信しているYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」は、チャンネル登録者数10万人超の人気チャンネルです。

今回は、数多ある癒し動画の中から、娘さんとにこちゃんの成長記録を紹介。赤ちゃんの頃から一緒に育った姉妹の絆と、その成長ぶりに注目です!

お姉ちゃんとにこちゃんの成長記

にこちゃんを迎えて3兄妹に

飼い主さんに赤ちゃんが生まれた日、お兄ちゃんになったもんちゃん。そして、にこちゃんを迎えたその日から、兄のもんちゃんが見守る中、その赤ちゃんとにこちゃんは姉妹としてすくすくと成長していくことに。

まずは、お姉ちゃんとにこちゃんがはじめて対面した日のこと……。

お姉ちゃんとにこちゃんの対面初日

生まれた時から大きなわんちゃんと一緒だっただけあって、お姉ちゃんは新しいわんちゃんをすんなり受け入れ、嬉しくてたまらない様子。そして、隙あらばギュっと抱きしめる毎日。

にこちゃんにぴとーっとくっつくお姉ちゃん

一方にこちゃんは、まだちょっと緊張しているような……。この頃は同じサイズ感で、パヤパヤな毛並みが心地いいのか、お姉ちゃんはにこちゃんにぴとーっとくっついてばっかり。お返しに手をペロペロされたり、ときに甘噛みされて泣いてしまったことも、今となってはいい思い出です。

そして、ハイハイが上手になった頃には、にこちゃんを妹だと思いはじめるお姉ちゃん。にこちゃんはお姉ちゃんの後をくっついてまわります。

姉妹で四つん這いに

つかまり立ちを覚え、肩が強くなると、ボール遊びを覚えた姉妹。お姉ちゃんの投球が速すぎて、にこちゃんに直撃してしまうこともありました(笑)。

ボール遊びを覚えた姉妹

何をされてもへそ天ポーズのまま怒らないにこちゃん。えらいですね。

されるがままのへそ天にこちゃん

わんちゃんのお世話係に就任

歩けるようになったお姉ちゃんは、もんちゃん・にこちゃんのお世話係に就任。食事を運んだり、モップをかけたり。

食事を運ぶお世話係

モップをかけるお世話係

しかし、モップが好きな2匹はお掃除の邪魔をしてばかり。お姉ちゃんが怒っても効果はありません……笑。

にこちゃんを叱るお世話係

しかし、どんなに喧嘩してもすぐに仲良し3兄妹に。いい光景ですね。

仲良くゴロゴロ

2人とも大きくなりました!

時は流れて現在。超激しいボール遊びを繰り広げています。

超激しいボール遊びに夢中

強肩ぶりがすぎるお姉ちゃんに「大谷翔平?」とパパがツッコミを入れると、「おおたにしょうへいじゃないよ～!」とにっこり。かわいい～!

そしてそして……、なんと、にこちゃんもお姉ちゃんに! 4兄妹になったファミリー、賑やかですね。

お姉ちゃんになったにこちゃん

しかし、4兄妹になっても、お姉ちゃんとにこちゃんとの関係性は変わらないようで……、お姉ちゃんがぴとーっとくっつくと、お顔をペロペロ。なんて微笑ましい。

ハスキー犬とともに育ち、ともに成長してきたお姉ちゃんとにこちゃん。視聴者からは、「天使が渋滞している」「二人の成長可愛すぎますね」「もうなんて尊いんだ。。」といった声が寄せられ、視聴回数は65万回再生(11月17日時点)にせまる勢いです!

これからはお兄ちゃんのもんちゃんと一緒に、小さな妹ちゃんの成長を見守っていくのでしょうね。これからも4兄妹の成長ぶりが楽しみです。