忙しいときや疲れた日のごはんは、なるべく手間をかけずに用意したいもの。 ミツカンの公式Instagramが公開した10分でできる「チーズビビンバ風」に、5,900件以上のいいねが寄せられています。

1人分の食材は、お茶碗に多めに盛ったごはん(180g)と白菜キムチ50g、ピザ用チーズ20g、卵黄1個分、韓国のり。調味料とトッピングには、ミツカンの「プロが使う味 白だし」とごま油、お好みで小ネギといりごまを用意します。

まずはフライパンにご飯を入れ、ごま油大さじ1と「プロが使う味 白だし」小さじ2を投入。ご飯と調味料をよく混ぜ合わせ、全体が平らになるようにしゃもじで軽く整えます。

ご飯の上に白菜キムチとピザ用チーズをのせたら、ふたをして中火で加熱。すでにかなり美味しそう……!!

チーズが溶けたらふたを外して中央に卵黄をのせ、周りに手でちぎった韓国のりを3枚分トッピング。

お好みで小口切りにした小ねぎといりごまを散らせば、あっという間にチーズがとろけるビビンバ風の出来上がり。小ねぎはキッチンバサミでカットすれば、まな板いらずでますますお手軽になりそうです。

フライパンで加熱するため、ごはんを持ち上げると、底にこんがりとした焼き色も。香ばしいおこげとコクのあるチーズ、旨辛なキムチの組み合わせがたまらないっ……。

フライパンひとつで、簡単に作れるミツカンのレシピ。休日のお昼ごはんや夜遅いときの夕食に、楽しんでみてはいかがでしょうか?