香ばしい香りとふっくらとした身が魅力のうなぎは、人間にとってはちょっと特別なご馳走ですよね。あの香ばしい香りに食欲をそそられる人も多いと思いますが、そんなうなぎをカワウソの前で焼いてみた動画が、YouTubeで話題になっています。

動画を投稿したのは、カワウソのアティとウイとの暮らしを公開している人気YouTubeチャンネル「Aty」です。果たして、カワウソにとってもうなぎはご馳走なのでしょうか? どんな反応を見せるのか、早速のぞいてみましょう!

桶でパシャパシャ

まずは、食事前のアティとウイの様子から。

泳いだり走り回ったり、タオルで遊んだりと、今日も元気いっぱいのアティとウイ。2匹とも遊びに夢中ですが、飼い主のオッターマンさんがうなぎを持って現れると……

うなぎが登場するなりすっ飛んできました!笑

で、この表情。可愛すぎてたまりませんね。「早く食べたい!」という声が聞こえてきそうです。

うなぎに串を刺しているときも、炭で焼いているときも、背伸びをしながらのぞき込むアティとウイ。途中、待ちきれずに生のうなぎにかぶりついてしまう場面も。「生はダメ!」と飼い主さんに怒られちゃいました。

炭火でじっくり焼き上げ……、ついに完成です!

ちょっと焦げてしまいましたが、身はふっくら。タレをつけて焼いた人間用はうな丼に。カワウソ用は白焼きです。どちらも美味しそうですね。では、いよいよ実食!!

白焼きが気に入ったウイ

白焼きのうなぎが気に入ったのは、ウイ。ムシャムシャと夢中になって食べています。一方、アティはあまり食べず。どうやらアティは焼く前の状態がお好みだったようで、左手で「いや、けっこう」と意思表示しているようにも見えて思わず笑ってしまいます(笑)。

生のまま食べたかったアティ

結局、アティの分まで全部ウイがいただいちゃうことに。いい食べっぷりですね。

さて、お腹いっぱい食べたらお昼寝タイム。いっぱい食べたウイ(画像手前)は、お腹が膨れてぽんぽこりんに(笑)。たくさん遊んだアティもぐっすりでした。

仲良くお昼寝タイム

動画を見た視聴者からは、「えー!!!めっちゃ面白い動画!!! いつも面白んですけどコレオモロ!」「テーブルの上にちょこんと顔をのせてる2人が可愛い」「わぁ～うなぎの串打ちから、凄いです!」「アティさん、うぃちゃんの元気な姿は、本当に癒し」といった声が寄せられています。

今回も、多くの人に癒しと笑顔を届けてくれたアティとウイ。次はどんな姿を見せてくれるのか、楽しみですね。