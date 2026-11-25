言葉を喋れないワンちゃんたち。飼い主さんは愛犬の仕草や行動から、どんなことを考えているのか想

像することも多いのではないでしょうか。

こちらの子犬ちゃんは、毎回同じタイミングで飼い主さんの手を咥えていたそうです。一体何故なのでしょう?

ラッテ、朝ままが起きてきた時や仕事から帰ってきた時に必ずお口にままの手をふかーく咥えて、だけど噛まない、というのを毎回毎回。

咥えたいのかなー安心するのかなーと思っていたんだけどおそらく正解がわかりました!

お気に入りのおもちゃやタオルを自分がくつろぐ場所に持ち込むのと同じで、ままをソファに持ち込みたかったのです!!

昨日今日は咥えてから引っ張ってきたのでそのまま着いて行ったらソファに到着いたしました。ままを、お気に入りの場所に置いておきたいんだね

(@latte.k0413より引用)

「ままがやっとわかってくれたの! ぼくがこれをする意味!」という動画を投稿したのはInstagramユーザーの「latte.k0413(@latte.k0413)」さん。登場するのはイタリアングレーハウンドの子犬、ラッテ君(生後7ヶ月・男の子)です。

毎朝ママさんが起きてきた時や、仕事から帰ってきたタイミングで、ラッテ君は決まってママさんの手を深く咥えていたそうです。とはいえ、噛むことはなかったんだとか。

投稿主さんはそんなラッテ君を「咥えたいのかなー安心するのかなー」と思っていたそう。

しかし、ある日その理由がわかったとのこと!

なんとラッテ君は、お気に入りのおもちゃやタオルを自分がくつろげる場所に持ち込むのと同じように、おそらくママさんのこともソファに連れて行きたかったようなのです。

昨日と今日、ラッテ君がママさんの手を咥えてから引っ張ってきたそうで、ママさんはそのままついて行ってみることに。すると、たどり着いたのはラッテ君お気に入りのソファだったんだそう。

動画には、ママさんの手を咥えたまま後ろ歩きで移動し、ソファの上まで連れてきているラッテ君の様子が映っています。

投稿主さんは「ままを、お気に入りの場所に置いておきたいんだね」とコメント。

ラッテ君は大好きなママさんとお気に入りのソファで一緒に過ごしたかったのでしょうか。「まま、こっち来て!」とでも言うような、なんとも可愛すぎる愛情表現がたまらなくなりますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数118.8万回以上、1.8万件のいいねを記録(11月19日時点)。「可愛いーーーー!!!!!! 泣けるー」「可愛い過ぎる 良く見ると目が優しい 来て来てって言ってるんでしょうね」「手を繋いでひっぱってる感じなんですね 可愛いです」「可愛すぎて胸がくるしいっ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても素敵な愛情表現をしているラッテ君。投稿主さんに、より詳しい話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか? また、理由が判明した時のご感想もお聞かせください。

それまでに何度も、座っている私の手を同じように咥えてちょっと引っ張ってみるような動きはあったのですが、ただまだパピーだし、咥えて安心したいのかなと思っていました。

ある日咥えてから引っ張る力が少しいつもより強かったので、立ち上がってみると、さらに手を引っ張って、よいしょよいしょとバックし始めました。

「これはどこか連れて行こうとしている!?」と思い、そのまま着いて行くと彼の特等席のソファに案内されました。案内されるままソファに座ってあげると、それはそれは満足そうに喜んでくれました。

「自分の好きな場所に、自分の好きなものや人を置いて一緒に居たいのだな」とわかり、それまでも可愛い可愛い子でしたが、さらに可愛さが100倍増しです。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段の性格はとにかく甘えん坊で人のそばに居たい子です。夜、抱っこでとんとんゆらゆらしていると寝ます。まるで赤ちゃんと同じです。

朝起きた時や、仕事からの帰宅時だけでなく、ちょっと席を外してた15分間後の再会でも、歓迎式典が開催されます(笑) 。お口と鼻と耳をめっちゃ舐めてくること5分くらいが毎回の歓迎式典です(笑)

家事の合間に、ちょっと休憩でキッチンのスツールに腰掛けていると、即座にすちゃっと足下にやってきて、手を咥えてソファに連れて行かれます。「休憩するなら一緒にソファでお座りしよ?」と言っているかのようです。咥える時は、私の手指が痛くない絶妙な位置に咥えてキープしてくれているんです。

イタグレは「人が大好き!」な犬種と聞いてはいましたが、本当に人が大好きで、甘えたで、可愛らしいです。

いまさっきは、手を咥えて自分のサークルの中の、夜のおねんね用のクッションハウスに一所懸命にままを入れようとしてくれました。ちょっとサイズ的にままはそこには入らないないなー(汗) 。もう夜でラッテも眠いですから、一緒に自分の場所で眠りたかったんですね。きゅんきゅんです。

普段からママさんを咥えて自分の場所まで連れて行こうとするラッテ君。ママさんへの愛の深さに、こちらまでキュンキュンさせられちゃいますね♪