ワンちゃんが人の手の上に、自らの手を乗せるトリック「お手」。ワンちゃんと飼い主さんの楽しいコミュニケーションのひとつですが、こちらの子犬ちゃんの「お手」は、ひと味違う様子です。

「『10分で覚えたお手』〜なんか違うけどこれでいい〜」という動画をInstagramに投稿したのは「一歩くん(@pomemaru_ippo)」さん。

子犬の一歩くん(生後6ヶ月の男の子)は、わずか10分で「お手」を覚えたそう。ですが飼い主さんは「なんか違うけどこれでいい」とコメント。いったいどんなお手をしているのでしょうか?

トントンと足を踏み鳴らしながらおすわりをして、両手を揃えた一歩くん。「お手」の準備は万端です!

飼い主さんが手を差し出すと、そこへ一歩くんも「お手」をしようと片方の手を差し出します。

ところが次の瞬間……

な、なんと! 手だけでなく、顎まで乗せた「お手」!?

一歩くんは飼い主さんの手の上に、自らの手とともに顎まで乗せ、そのまま上目遣いで飼い主さんを見つめているではありませんか。

これは可愛すぎます!!

「顔つきのお手」を自信満々に披露している一歩くん。ちょっぴり違うんだけど「可愛いからこれでいい! むしろこれがいい!!」と思っちゃいますね♪

もう一度、おすわりで両手をトントンっと揃えてからの……

やっぱりしました、「顔つきのお手」!!

一歩くんの表情は真剣そのもの。その一所懸命な可愛らしさに、見ているこちらはメロメロです。愛おしすぎて、何度も繰り返し見てしまいますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数108.8万回以上、6.1万件のいいねを記録(11月19日時点)。「これがいい!」「めちゃめちゃ可愛いです!!!」「お手の100倍かわいい! お手ver2だな!」「可愛すぎて何回も見ちゃう」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の心をわしづかみにした、一歩くんの「顔つきのお手」。さらに詳しいお話を投稿主さんにお聞きしました。

── このお手を覚えたときのエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

自分の手のひら近くにおやつを置いて「お手」というと、顎をのせてくるようになり、手を誘導させたら、顎と一緒に手を置くようになりました。上目遣いが『これであってるよね?』の訴えに感じ、もうこれでいいや(笑)となりました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

とっっっても甘えん坊で、やんちゃ坊主です! 常にお母さんのストーカーです。可愛い人間の女の子が大好きです(笑)。ただ、犬は苦手です。散歩で犬と会うと、固まります。

ご近所に素敵なワン友さんたちが集まる場所があるのですが、一歩はすぐに私の足元に来て、抱っこアピールをしたり足の間に入り縮こまります。とても内弁慶です。

また、投稿主さんによると、ご近所のワン友さんたちは一歩くんのことをとても可愛がってくれるんだそう。投稿主さんは「一歩にとって散歩が楽しいことや、犬とのコミュニケーションの練習、人との触れ合いについて学べるので大変心強い存在です」とお話しされていました。

ご近所の皆さんからも愛情いっぱい見守られて成長する一歩くん。今後もどんな可愛らしい姿を見せてくれるのか、目が離せなくなりますね♪