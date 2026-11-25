リーベルホテル大阪は12月26日～2027年1月22日、「Winter Gastronomy ～心ほどける冬のごちそうディナー&スイーツビュッフェ～」を、3F「Dining BRICKSIDE」にて開催する。

Winter Gastronomy ～心ほどける冬のごちそうディナー&スイーツビュッフェ～

期間中は、冬の食材をシェフが趣向を凝らしてアレンジし、寒い季節にぴったりの多彩な約40種の料理と約20種のスイーツを提供する。

温製料理には、「サバイヨンに包まれたサーモンのグラチネ ベリーソース」や「海老と冬野菜のチーズフォンデュ」などを用意。ライブキッチンでは、「国産牛のローストビーフ」「自家製ミートローフ 焼き野菜と濃厚チーズソース」「帆立貝のグリル ハーブバターソース」をシェフが目の前でできたてを提供する。

海老と冬野菜のチーズフォンデュ

帆立貝のグリル ハーブバターソース

「生チョコタルト」「チョコレートムース」「ショコラベリーのシュークリーム」といったチョコレートや旬の果実を取り入れたスイーツも充実。できたてをご提供するライブスイーツとして、温かいりんごのキャラメリゼに冷たいバニラアイスを添え、サバイヨンソースとともに味わう「りんごのキャラメリゼ サバイヨンソース バニラアイス添え」を用意する。

スイーツ一例

12月31日～1月3日は年末年始のアップグレード期間(大人9,000円、小学生4,500円)として、「ボイルズワイガニ」や「年越しそば」(31日)、「おせち料理」(1月1日～3日)などの特別メニューも登場する。スイーツには、紅白模様をイメージした「ホワイトチョコとラズベリーのムース」や「ぜんざい」もラインアップする。

アップグレードメニュー

アップグレードメニュー スイーツ

制限時間120分制。食べ放題にソフトドリンク飲み放題が付き、料金は大人7,000円、小学生3,500円、未就学児(4～6歳)2,000円。