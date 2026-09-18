少しずつ秋の気配を感じる9月は、家族で気軽にお出かけを楽しみたい季節。そんな休日にぴったりの場所が、身近にありました！ 暮らしに役立つアイテムが豊富に揃うホームセンター「カインズ」では、9月2日から『くらしに、ららら。月間』を開催中。

大容量商品の展開や家族で参加できるイベントなど、お祭り気分で楽しめる企画が盛りだくさんです。そこで今回は、この機会を逃すまいと、カインズで本気買いに挑むMさんファミリーに密着。その様子をレポートします！

家族で本気買い、スタート！

今回訪れたのは、8月末にオープンしたばかりのカインズ鎌倉梶原店。開放感ある店内には、オリジナル商品を中心に魅力的なアイテムがズラッと並び、パパ・ママも子どもたちもテンションが上がります！

「日用品や掃除用具も買い足したい」

「パパはビールもチェックしたい」

「かわいいものを買うために、お小遣い持ってきた」

など、それぞれの願いを叶えるために店内を巡りながら、カートいっぱいになるまで本気買いします。

Mさんファミリーがまず向かったのは、大容量コーナー。この値上げ時代に、タイパ・コスパに優れた『1回分あたりがおトク！』な“デカインズ”（大容量＝でっかい＋カインズ）なアイテムが目白押し。植物生まれのクリーミーな『カインズ 無添加 せっけん泡ボディソープ』は、なんと1,200ml！

「見て見て、『カインズ 糸付きようじ』はなんと300本入り！」と、子どもたちもその大容量ぶりにびっくり。

「あ、これはママが愛用しているやつだ！」と、娘さんが見つけたのは『カインズ フェイシャルマスク』。

「そうそう、プラセンタ、コラーゲン、ヒアルロン酸など11種の植物由来成分入りなのがうれしいのよね」と、こっそりカートに入れるママ（笑）。

そして、家族全員のイチオシは、心地よい香りと炭酸ガスが楽しめる『カインズ 炭酸ガスの薬用入浴剤』。

「その日の気分で香りが選べるからバスタイムが楽しくなる！」

「ゆずもいいけれど、6種類の森林の香りも試してみたいな～」と、みんなであれこれ相談します。

「これだけあればしばらく安心！」「買い足す頻度が減るのも助かる」と、次々にカートへ入れていきます。

朝の味方を発見！ レンジ調理アイテム

続いて、ママたっての希望で訪れたのが、レンジ調理アイテムコーナー。

「朝はやることがたくさんあるから、朝食やお弁当作りはラクに済ませたい！」と、火を使わずに手軽に調理できるアイテムを探します。

そこに「ママ、これ、電子レンジで簡単にホットサンドが作れるらしいよ！」と娘さんが持ってきたのは『レンジで楽チン ホットサンドメーカー』。

「火を使わずに作れるなんて、忙しい朝に便利そう！」

「好きな具材を挟んで、デザート系サンドも作って～」と、子どもたちの夢も広がります。

「これ、めちゃくちゃ使えそう……」とパパが発見したのは『レンジで楽チン グリルプレート』。これ1つで、「焼く・炊く・煮る・ゆでる」の4種類のレンジ調理ができます。

「レンジなのに焼き目もつけられておいしそう」

「調理後、そのまま食卓に出せるのも助かるわ～」と即買いを決めました。

「これらのアイテムを活用して、朝のバタバタを少しでもラクにしたい！」と、ママも満足そうです。

さらに見つけたのが、口コミでも高評価の『CAINZ MCTコーヒー』。中鎮脂肪酸（オクタン酸、デカン酸）はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。スティックタイプで手軽に飲めるため、忙しい朝にも取り入れやすそう。早速、翌朝から試してみることにしました。

※商品パッケージは順次リニューアルしております。店舗により、掲載画像とは異なるパッケージの商品を販売している場合がございますのでご了承ください。

大人のお楽しみ、晩酌アイテムもチェック！

家族の買い物が一段落したところで、パパ・ママは晩酌アイテムのコーナーへ向かいます。『黄金ラガービール』を見つけたパパは、「ドイツ産ホップとベルギー産モルトを使用した本格的なビールが、発泡酒価格で買えるの!?」と驚いた様子です。

ビールに合う『スイートピーナッツ のり塩風味 340g』のほか、『皮までおいしい 濃密 丸干し蜜芋』や『上品な甘さのマロングラッセ』など、ママ好みの甘いものも見つかりました。これで晩酌タイムの楽しみが広がりそうです。

暮らしにグリーンをプラス！

カインズは、日用品や食品のまとめ買いだけでなく、観葉植物や園芸アイテムも充実。なかでも目を引いたのは、1,000円特価の観葉植物。お部屋にグリーンを取り入れたい方や、初めて育てる方にもおすすめです。

あわせてチェックしたい『可燃ごみで捨てられる花と野菜の培養土』は、使用後に可燃ごみとして処分でき※、後片付けもラクちんです。

※廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

「家の中に緑があったら癒されるし、空間もおしゃれになりそう」

「インテリアになじむ鉢カバーもたくさんあって、選ぶのが楽しいね」と、家族の会話も弾みます。みんなで選んだ観葉植物なら、見るたびに今日の買い物を思い出せそうです。

@Expo 2027

また、カインズはグリーンにまつわる取り組みとして、2027年3月から神奈川県横浜市で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称:２０２７年国際園芸博覧会）に花・緑出展します。入場チケットや公式ライセンス商品を各店舗とオンラインショップで取り扱っています。詳しくはオンラインショップでご確認いただけます。

▶カインズオンラインショップで２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品を販売中！

ほかにも、キッズ用から電動アシスト付きまで幅広い自転車や、ペットウェアなども充実しています。

なかでも子どもたちが夢中になったのは、今人気の「スクイーズ」。ドーナツなど、スイーツをかたどったかわいい商品が揃います！

本気買い終了！ たくさんのアイテムをゲット

カインズの新店舗を満喫したMさんファミリー。今日の戦利品はこんなにたくさん！ 家族みんな、大満足のショッピングになりました。日用品や食品のまとめ買いはもちろん、グリーンや暮らしを彩る商品との出会いも楽しめるカインズ。家族それぞれが欲しいものを探しながら過ごせる、休日のお出かけ先としても魅力的です。

気づいた？ 家族全員、どこかに“緑”

実はこの日、Mさんファミリーが着ていた洋服には、それぞれどこかに緑色が取り入れられていました。みなさんは気づきましたか？ これも『くらしに、ららら。月間』の企画のひとつ。9月19日（土）～23日（水・祝）の5日間、「緑色」のものを身につけてお店を訪れ、合言葉『くらしに、「ららら」』を伝えると、カインズオリジナルステッカーがプレゼントされます。ぜひ、家族みんなでコーディネートを楽しんでみてください！

※無くなり次第終了となります。

また、ららら月間中は、週末を中心に「ららら♪DIYウィーク」「DIYゲーセン」といったキッズ向けワークショップも実施。ぜひこの機会に、家族みんなでカインズへ出かけ、本気買いやさまざまな催しを楽しんでみては？

カインズオリジナルステッカー

[PR]提供：カインズ