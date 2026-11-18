星野リゾートが展開する「星のや竹富島」(沖縄県八重山郡)は12月1日から、「島テロワール」冬のディナーコース(1名18,150円)を提供する。

島醤油のもろみ「カチ」を纏わせた塾成牛の炭火焼 車エビと野菜の温製サラダ

島の時間や文化、心を料理へ映し出す「島テロワール」

同施設では、「島テロワール」のコンセプトのもと、竹富島の天候や風土、人々の暮らしから生まれる竹富島独自の「テロワール」を表現するコース料理を提供している。フランス料理をはじめとするさまざまな技法で昇華した島の食材と食文化、さらに島での滞在が融合することで、新たなガストロノミーを創造する。

冬のコースは、島で大切にされてきた調味料が持つ個性と味わいに着目し、フレンチの技法などで仕立てた。提供期間は2026年12月1日～2027年3月31日。料金は1名18,150円(税・サービス料込、宿泊料別)で、予約は公式サイトにて前日まで受け付ける。

島の恵みを混ぜ合わせて愉しむ前菜

コースの一品目には、島テロワールを一皿で表現した「マグロと和牛のタルタル カオヤム仕立て」を提供する。冬に最も薫り高くなる命草や冬の海の幸である鮪で「島の天」、大地の幸である和牛や野菜で「島の地」を表現、そして沖縄の家庭で作られる黒糖の甘辛い漬物「ジージキ」で「島の人」を表現し、その全てを混ぜ合わせて愉しむ。混ぜ合わせた具材は、小麦粉を主原料に作られる沖縄の伝統的な駄菓子「塩せんべい」に乗せることで、竹富島の食文化が生む多彩な食感と味わいがさらに引き立つ。

島の調味料を生かした熟成牛と車エビの一皿

「カチを纏った塾成牛の炭火焼 車エビと野菜の温製サラダ」は、沖縄独自の技法でエイジングされた熟成牛と、冬の島食材である車エビを組み合わせた一皿。ソースには、かつて竹富島で作られていた島醤油「ヒタティ」や島唐辛子の調味料コーレーグース、柑橘のタンカンを使用。熟成牛には島醤油の香りを引き立てるため、もろみである「カチ」を纏わせて炭火で焼き上げた。周辺の国々の影響を受けながら育まれてきた島の文化のように、懐かしさと異国的な香りが調和する味わい。

竹富島の醤油「ヒタティ」

島では古くから各家庭で甕(かめ)を持ち、醤油を作る文化があった。かつてその独自の製法を引き継いだ醸造所があったが、生産が難しくなり、その味を残そうと2022年頃から島の有志の方々が受け継ぎ、現在まで醸造が続いている。かつお節と泡盛を使って作られる、どこか懐かしくも異国情緒を感じさせる深いコクと風味が特徴。

移り変わる景色を眺めながら、ゆったりと島を味わう

開放的な窓を持つダイニングでは、移り変わる空の色や植物を眺めながら、島テロワールを愉しめる。陽が落ちると「星空保護区」にも認定されている八重山の星空が広がる。同施設が提唱する島テロワールは、ダイニングでの料理に加え、ゆるやかな時間の流れに身を任せたり、空や海の美しさに癒されたり、島での過ごし方も含めて完成する食体験。