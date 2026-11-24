2026年11月の新商品5品まとめ(11月24日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年11月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! 1日分の野菜ちゃんぽん」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 419kcal

※ホワイトペッパー小袋を別添しているとのこと

※1日あたりの摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」＜第三次＞より)

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

コスパ抜群で1日分の野菜がしっかり摂れる、7種具材の「盛りすぎ! 1日分の野菜ちゃんぽん」が登場です。豚と魚介の旨みを贅沢に加えた、あっさりしながらもコク深い特製スープを楽しめる一品。たっぷりの野菜と麺によく絡む、食べ応え満点の一杯に仕上がっています。

「盛りすぎ! ソース焼そば」(559円)

価格 : 559円

エネルギー : 1,108kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※一部地域では商品仕様と栄養成分が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

香ばしい香りとコクのある甘めのソースが食欲をそそる「盛りすぎ! ソース焼そば」が登場。麺重量はなんと通常規格の1.5倍。総重量は600gオーバーという圧巻のボリュームで、お腹いっぱい食べたい時に大満足間違いなしの一品です。

「あご出汁仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)」(667円)

価格 : 667円

エネルギー : 284kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オクラやとろろ、なめこが入った体に嬉しい「あご出汁仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)」が登場です。風味豊かな焼あご出汁仕立ての醤油つゆがネバネバ具材と相性抜群。ごはんのみを温めて冷たい具材を乗せ、よく混ぜてさっぱりと味わう商品になっています。

「たんぱく質が摂れる ねぎ塩チキンのサラダ」(516円)

価格 : 516円

エネルギー : 166kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

1食でたんぱく質が18.9gも摂れる、ヘルシー志向の方にぴったりの「たんぱく質が摂れる ねぎ塩チキンのサラダ」が登場しました。旨みたっぷりのねぎ塩だれを絡めた香ばしいグリルチキンに、さっぱりとした和風醤油ドレッシングが絶妙にマッチする食べ応えのあるサラダです。

「黄金チキンレッド 骨つき」(368円)

価格 : 368円

エネルギー : 230kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のホットスナックから、ピリッと刺激的な辛さがアクセントになった「黄金チキンレッド 骨つき」が登場。ジューシーなチキンの旨みとクセになる辛さがたまらない一品。定番の「黄金チキン」と食べ比べて楽しむのもおすすめです。

まとめ

11月24日発売の新商品は、「盛りすぎ! 1日分の野菜ちゃんぽん」や「盛りすぎ! ソース焼そば」、「あご出汁仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯)」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用