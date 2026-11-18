星野リゾートは12月より、重要文化財「旧奈良監獄」を活用した初のナイトミュージアムを開催する。「リゾナーレ」の全国6施設では、個性豊かなクリスマスイベントを開催。その土地ならではの自然や文化を活かした、冬だけの特別な滞在体験を提供する。

「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」(奈良県奈良市)は12月4日～2027年1月31日、初のナイトミュージアム「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」を開催する。重要文化財「旧奈良監獄」の保存棟や屋外広場を舞台に、光・映像・音を重ね合わせた幻想的な演出を展開。10月8日より先行チケットの予約販売を行っている。同施設の公式サイトでは、アートディレクター・佐藤卓氏と展示監修者であるアドリアン・ガルデール氏の対談動画も公開している。

「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」のナイトミュージアム

「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡竹富町)は12月1日～25日、クリスマスイベント「アイランドクリスマス」を開催する。かりゆしウェアを着たサンタクロースが海から毎日ビーチに登場。プールサイドは夜には100個以上のランタンが灯り、ドリンクも提供する。期間中は、1日3組限定の特別ディナーも用意。波の音と火のゆらめき、南国特有の開放感に包まれた中で食事を楽しめる。

かりゆしウェアを着たサンタクロースが海から現れる

「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡占冠村)は12月1日～25日、空と大地が繋がるイベント「ファームクリスマス」を開催。ドローンが夜空にツリーや牛などを描くショーや、サンタがショーの物語に合わせてクリスマスのお菓子をふるまうサービスも実施する。スキー場の中腹にあるホタルストリートでは、クリスマスマーケットも開催。高さ約6mのクリスマスツリーの周りには、立体的な「3Dモーモーライト」が新登場する。

ファームクリスマスの全景

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は12月1日～25日、熱海の代名詞ともいえる"花火"をテーマにした「花火クリスマス」を開催する。ラウンジには、実際の花火玉に用いるクラフト紙のオーナメントをあしらったクリスマスツリーが登場。同素材を使ったワークショップ「花火キャンドルホルダー作り」も実施する。花火のきらめきをイメージしたオリジナルホットドリンクとともに、サンタと特別な夜を楽しめる。

サンタクロースからキャンドルライトのプレゼントも

「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡那須町)は12月1日～25日、那須の冬の恵みを楽しむ「ミルククリスマス」を初開催する。施設内の「POKO POKO」広場には、地元牧場の牛乳瓶を使った高さ約4mのミルクボトルツリーが登場し、冬に旬を迎える野菜と牛乳のスープを提供。特製「ミルク味ポン菓子」のクリスマスプレゼントや、牛乳瓶を使用したオリジナルスノードーム作り体験なども実施する。

「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は12月1日～25日、目の前に広がる関門海峡をテーマにした「海峡クリスマス」を初開催する。関門海峡の海の色をイメージしたエメラルドグリーンのイルミネーションが広がるテラスからは、高さ約30mの巨大ツリーのプロジェクションマッピングを鑑賞できる。楽器の生演奏や柑橘香るホットワインとともに、海峡の夜景やイルミネーションを楽しめる。

巨大クリスマスツリーのプロジェクションマッピング

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は12月1日～25日、イルミネーションが煌めくクリスマスイベントを開催する。メインストリートのピーマン通りには、毎日サンタクロースが登場し、一緒に記念撮影もできる。親子で楽しめるクリスマススイーツやリースの手作り体験に加え、サンタクロースがプレゼントを届ける「デリバリーサンタ」付きの宿泊プランも用意する。