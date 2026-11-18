星野リゾートは11月17日、「OMO7横浜(おも) by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)とディー・エヌ・エー(以下、DeNA)が11月12日に連携協定を締結したと発表した。

OMO7横浜 by 星野リゾート×DeNA

周遊促進と街の持続的な価値向上を目指し連携

スポーツを起点とした賑わいのある街づくりに取り組むDeNAは、プロ野球のオフシーズンの関内・関外エリアの賑わいづくりの起点となることを目指し、2020年からアクティビティ&イルミネーションイベント「BALLPARK FANTASIA」を開催してきた。2025年からは「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI」としてクリスマスイベントを開催し、11月21日～12月25日までのイベント期間中に約60万人が来場した。また、JR関内駅前の大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」を手がける横浜市旧市庁舎街区活用事業にも参画し、横浜スタジアムおよび横浜公園で生まれた賑わいを周辺エリアに広げることを目指している。

一方、旧横浜市庁舎行政棟の歴史的価値を継承し、2026年4月に「BASEGATE横浜関内」に開業したOMO7横浜は、「気分上々、ハマイズム」をコンセプトに、街全体をひとつのリゾートと見立てた地域一体型の滞在体験を提案してきた。異国情緒あふれる横浜中華街や歴史を刻む洋館、長く愛される名店等、横浜らしさを色濃く感じられる、新感覚な滞在の提供を目指している。

両者が運営・展開するイベントや事業が有機的に連携することで、関内エリアにおける回遊性を高め、観光やスポーツ観戦にとどまらない街の体験価値を創出できると考え、本協定締結に至った。2026年冬のクリスマスイベントを皮切りに、地域の文化やスポーツ、食などの多彩なテーマにおいて、両社の強みを掛け合わせた継続的な取り組みを展開していく予定だ。

クリスマスイベントでコラボレーション

取り組みの第1弾として、2026年冬のクリスマスイベントで協業する。

左:「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI2026」キラービジュアル/右:OMO7横浜 OMOレンジャー

横浜公園を中心会場として開催されるクリスマスイベント「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2026」の会場内にて、「ご近所ガイド OMOレンジャー」による2日間限定のスペシャルイベントを開催する。同イベントの今年のコンセプトは「Highlight(ハイライト)」。来場者一人ひとりにとって心に残る「ハイライト」を生み出すとともに、イベントそのものが横浜・関内の冬のハイライトとなることを目指す。

そして、OMO7横浜も来場者の旅のハイライトとなるイベント造成を目指し、施設内で毎夜開催しているローカルリズムナイト「気分上々、ハマナイト」を、クリスマス限定のコラボバージョンとして実施する。イルミネーションで彩られた会場で、OMOレンジャーによるDJやプロのミュージシャンによる生演奏を行い、クリスマスならではの華やかな空間を演出する。

双方の情報発信を通じて、横浜・関内エリアの回遊を促進

左:「BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025」会場風景/右:OMO7横浜 シュトーレンパフェ

BALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2026にて配布される「関内クリスマス街歩きMAP」には、OMO7横浜のクリスマスイベント「レガシークリスマス」内で提供する、OMOベーカリーの「シュトーレンパフェ」、「YOKOHAMAイルミネーションライド」の情報を掲載する。

一方OMO7横浜では、OMOレンジャーが自ら足を運んで得た情報を掲載する「ご近所マップ」において、同イベントの情報を掲示。さらに、クリスマス期間限定のツアー「YOKOHAMAイルミネーションライド」にてOMOレンジャーがイベントの見所を紹介する。