レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は11月25日～12月22日まで、温野菜公式アプリ会員限定で「黒毛和牛」の各食べ放題コースを、通常価格から税込550円引きで提供する「黒毛和牛キャンペーン」を実施する。

黒毛和牛キャンペーン

実質「温野菜コース」に＋550円で黒毛和牛も食べ放題

同キャンペーンでは、黒毛和牛の各食べ放題コースを、通常価格から550円引きで提供する。

期間中、「黒毛和牛コース」は通常5,478円のところ4,928円、「かに付き黒毛和牛コース」は通常6,358円のところ5,808円、「ふぐ付き黒毛和牛コース」は通常6,578円のところ6,028円となる。つまり、一番人気の「温野菜コース」4,378円に550円プラスするだけで、黒毛和牛が食べ放題になる。

キャンペーンの利用には、黒毛和牛コースを2名以上で注文し、飲食代金が税込5,500円以上となることが条件。注文時と会計時に公式アプリのクーポン画面を提示する必要がある。

なお、「食べ放題」は通年で、小学生は半額、小学生未満は無料、60歳以上は500円(税込)引きで利用でき、期間中は、他のクーポン券や優待サービスとの併用はできないが、これらの年齢による割引も併用できる。

なお、事前予約の食べ飲み放題コースや、一部店舗で提供するランチ特別価格の食べ放題コースなどは割引対象外となる。

黒毛和牛コース

黒毛和牛をおいしく食べるために開発された薬味が登場

また、同キャンペーンにあわせ、「黒毛和牛コース」以上の注文者限定で楽しめる新薬味として、黒七味と生たまごを組み合わせた「黒辛味たまご」と、柚子胡椒と鬼おろしを合わせた「柚子胡椒おろし」を新開発した。

黒辛味たまご

黒辛味たまごは、黒毛和牛の脂の甘みを生たまごのまろやかさが引き立て、黒七味の豊かな香りとピリッとした辛味が味わいのアクセントに。

柚子胡椒おろし

柚子胡椒おろしは、柚子胡椒の爽やかな香りと辛味に、鬼おろしのさっぱりとした味わいが加わり、黒毛和牛の脂をほどよく和らげる。

国産野菜や逸品料理も食べ放題

食べ放題では、洒落ねぎ、味えのき、甘にんじん、ケールなど16品以上の国産野菜を用意する。

さらに、前菜7品、逸品料理6種も楽しめる。前菜には「きゅうりの明太マヨのせ」「炙り鶏皮のおろしぽん酢」「トマトと豆富のカプレーゼ風」など、逸品料理には「だし巻き玉子の湯葉あんかけ」「北海道名物じゃがから」「とろーりチーズのアンチョビブロッコリー」などを取りそろえる。

前菜7種類

また、サラダには「国産野菜のバーニャカウダ」と「しゃきしゃきレタスのチョレギサラダ」の2種類を用意する。

"おだし"を味わう、 温野菜のしゃぶしゃぶ

同店では、肉や野菜の素材の旨みを引き立てるおだしを用意。2種類のおだしを同時に味わえる「二色鍋」では、それぞれの好みに合わせて異なる味わいを一度に楽しめる。