BACON(べーこん)は12月3日～6日、合同写真展＆物販展「ねこ休み展＆鼻ぺちゃ展 2026 in 心斎橋PARCO」を、心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE(大阪府大阪市)で開催する。開催時間は10:00～20:00、最終日は18:00閉場。

期間中は、総勢約90組のクリエイターが参加し、SNSで人気を集める猫＆鼻ぺちゃ犬たちの作品をはじめ、限定グッズ販売や特別POP UP EVENT、作家来場イベント、会場限定企画など、多彩なコンテンツが一堂に集結する。

「ねこ休み展」では、Instagramフォロワー数134万人の「うにちゃん(@unicouniuni3)」や「むぎめし家(@mugimeshi323)」などSNSで話題のスター猫たちの新作作品を展示。紙袋をまるで洋服のように着こなす姿で人気の「じんぱち(@jinpachi_neko)」や、短い足とまんまるな瞳がチャームポイントの「まる(@marumaru06260908)」も登場する。

人気クリエイターによる特別POP UP EVENTも実施。人気作品をはじめ、新作グッズやハンドメイド作品などさまざまなアイテムが勢ぞろいする。イラストレーター・灯さかすが描くキャラクター「ましまろう」の誕生15周年コラボブースも登場する。

【ねこ休み展】グッズ：Atelier Runon

「鼻ぺちゃ展」では、フレンチブルドッグやパグ、ペキニーズなど、愛らしい"鼻ぺちゃ犬"(短頭種)たちの作品を展示する。ペキニーズ「ゆず(@marron__goma)」や「まめこむ(@mame.mugistagram)」、フレンチブルドッグのシカマルとイングリッシュ・ブルドッグのダリのコンビ「シカマル＆ダリ(@shikamaruno365)」など、SNSで人気を集めるスター犬たちが登場する。

会場では、人気クリエイターのオリジナル"鼻ぺちゃ犬"グッズも販売する。

【鼻ぺちゃ展】グッズ：Yurie Kato

12月5日・6日にはイラストレーターの幸池重季氏が来場。対象商品の購入者を対象とした直筆イラスト入りサイン会を実施する。

入場料は一般800円(3歳以下無料)。