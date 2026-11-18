猫のことだけをギュッと詰め込んだムック本「リンネル特別編集 にゃんネル ねこがくれる幸せな毎日」が宝島社から11月5日に発売されました。付録は黒猫のイラストが可愛い「猫のひげケース」。猫と暮らす筆者が、愛猫と一緒にレビューします。

もふもふの猫イラストが大人気のマレーシアのアーティスト、カムウェイ・フォンさんのイラストがたまらなく可愛い...! 大の猫好きで、猫と一緒に暮らしている筆者も早速入手しました。

猫好きのための、猫だけの一冊

表紙は思わず手に取りたくなる、ヘソ天した可愛い猫ちゃんの写真。中には猫の写真が上手くなるコツや猫の不思議な行動図鑑、最新猫グッズや猫のための防災ガイドなど、猫飼いさんが「知りたい!」と思う情報がたっぷり詰まっています。

「リンネル特別編集 にゃんネル ねこがくれる幸せな毎日」

猫のことだけを詰め込んだ一冊を愛猫と一緒に

日本では地震、豪雨、台風などによる自然災害が頻繁に起きています。特に防災ガイドを読んで、いざという時に大切な愛猫の命を守れるよう、備えておくことの大切さを改めて感じました。これはぜひ猫飼いさんに読んでほしい!

猫は大事な家族の一員なので、もしものことに備えて準備しておくと安心だなと思いました。備えあれば憂いなしですからね。

思わず撫でたくなるリアルな毛並みが再現されたイラスト

付録の猫のひげケースは、コロンとしたフォルムが可愛く、蓋に描かれた黒猫がとってもキュート。ふわふわの質感や毛並みまで表現されています。

撫でたくなるほどのふわふわの毛並みは、黒のミクロ顔料インクのみを用い、無数の細かい線で表現するカムウェイ・フォンさん独自の手法で描かれているそう。気ままそうな猫の表情もたまりません。

ケースは縦6cm、横10cm。このサイズは、猫の平均的なひげの長さである5〜10cmが入るベストサイズだそう。ちなみに、湾曲しているので長めのひげも入るのがポイント。愛猫のひげが入るかどうか、顔の横に置いて比べてみましたが、大丈夫そうでした!

猫のひげは幸運のお守りとも言われているので、今後拾った時はこのケースに入れて大事に保管していくのが楽しみです。

可愛いケースを愛猫にも見せてみました

猫のひげだけでなく、小物の収納にも

このタイミングで猫のひげがあれば良かったのですが、あいにく最近は幸運のお守りを拾っていないので、拾うまでは小物入れとして使うことに。というより、猫のひげって取っておこうと思っても、ついうっかりどこかへやってしまいがちなんですよね。なのでこの専用ケースがあると今後はきちんと保管できそうでありがたいです。

試しに個包装のコンタクトレンズを入れてみたのですが、なんとも可愛い...! 日常の小物に猫がいるだけでテンションが上がります。

個包装のコンタクトレンズを入れて小物入れに

他にも綿棒やデンタルフロスなどのエチケット用品を入れたり、アクセサリーを入れたりと色々な小物を入れるのに大活躍しそうです。

まるっと猫のことだけを詰め込んだ一冊は、たくさんの猫の写真に加え、猫を飼っている人にはぜひ知ってほしい情報も満載で、読み応えバッチリ。さらに、愛猫の大事なひげを幸運のお守りとして保管できるオリジナルケースはとっても可愛く、見るたびに癒しをくれます。猫好きさんや猫飼いさんにおすすめの、ぜひ手に取ってほしい大満足のムック本でした!

▶リンネル特別編集 にゃんネル ねこがくれる幸せな毎日 (TJMOOK)／￥2,699