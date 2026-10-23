BACON(べーこん)は10月29日～11月3日、写真展&物販展「ねこ休み展 2026 in 横浜高島屋」および「鼻ぺちゃ展 2026 in 横浜高島屋」を、横浜高島屋8階催会場で開催する。開催時間は10時～19時(最終日は17時閉場)。

期間中は両展合わせ、総勢約110組のクリエイターが参加し、SNSで人気の猫や鼻ぺちゃ犬の作品展示や限定グッズ販売を行う。

「ねこ休み展」では、SNSで人気のスター猫たちの新作展示や特別POP UPを展開する。新作を中心とした見応えたっぷりの展示構成になっているとのこと。

人気イラストレーター・灯さかすが描くキャラクター「ましまろう」の15周年を記念した特別ブースも設置。10月31日・11月1日には、作者・灯さかす氏が登場し、予約制似顔絵イベントを実施する。

「鼻ぺちゃ展」では、パグやシーズーなど愛らしい"鼻べちゃ犬"たちのの作品や限定アイテムを展開する。

10月31日と11月1日には、シーズー漫画「あうんのてんぽ」「犬の不思議話」などを手掛ける漫画家・幸池重季氏によるサインイベントを行う。非売品アクリルスタンド全4種が当たる限定ガチャや、「昭和レトロコンパクトミラー」の先行販売なども実施する。

会場ではハンドメイド雑貨やアクセサリー、アクリルキーホルダー、限定衣料など豊富なアイテムを取りそろえる。

両展は別会場で、入場料はそれぞれ500円(中学生以下無料)。

※高島屋の「高」は、正しくははしご高