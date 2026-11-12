Hamanako Destinationは11月13日より、ヤマハ発動機が開発中の水上EVモビリテを活用した湖上の観光体験「湖たつ」を、静岡県の浜名湖にて期間限定で開催する。

湖たつ

「湖たつ」は、ヤマハ発動機が開発中の水上EVモビリティ「Six Float」を湖上に浮かべ、水辺の景色に包まれながら、こたつでくつろぎ、地元食材を使った鍋を味わう観光体験。ものづくり企業と観光事業者が協働し、湖上空間の新しい楽しみ方を提案する新たな企画となっている。

湖たつ

今回は、静岡県の浜名湖を会場に、湖上に浮かぶこたつでくつろぎながら、みかん鍋を楽しむプランが登場。澄んだ昼の空気、夕暮れに染まる空、日没後の静かな湖面と、訪れる時間によって異なる景観を満喫することができ、料金は、1フロート(最大4名)90分間完全貸切で3万3,000円。

また、鍋が付いていないプランも用意されており、こちらは1フロート60分の完全貸切で2万2,000円で利用することができる。

湖たつ

開催期間は11月13日～29日の金・土・日・祝日。なお、いずれのプランも食べ物や飲み物を自由に持ち込むことができるほか、犬の同伴(1匹1,100円、現地にて現金払い)も可能。参加対象は小学生以上(ライフジャケットを着用できること)となっている。プランの詳細および申し込みは「湖たつ」専用ページから。

※雨天・強風中止(中止の場合は返金される)

※画像はイメージ。