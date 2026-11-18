淡いピンク色がとても綺麗な新生姜。瑞々しさと爽やかな香りが魅力ですが、そんな新生姜をベランダで収穫したという投稿が、現在SNSで注目を集めています。

スーパーの生姜を植えたら

(@yasaisan200より引用)

この投稿をしたのは、Instagramユーザーの「ベランダ野菜(@yasaisan200)」さん。ベランダで自給自足を目指しているという43歳のベランダ野菜さんは、今年4月に使いかけの生姜を植えたそう。そして10月、いよいよ収穫! 生姜は果たして何個できているのでしょうか?

芽が出そうになっていたスーパーで購入した使いかけの生姜を、4月25日に植えたというベランダ野菜さん。

すると6月、最初の芽がでてきました!

それからもどんどんと成長して、9月には葉がこんなにもたくさん!

10月18日には、育った生姜が土から頭をのぞかせるようになりました。

10月25日、いよいよ収穫です!

使いかけの生姜から、新たな生姜はいったい何個育っているのでしょう……?

土から掘り起こしてみると、いい香りがする生姜が、なんと約7個もついていました! 合計247gの収穫です。

「なんの料理にしようかなぁ」とベランダ野菜さん。綺麗なピンク色をした新生姜は、瑞々しくてとっても美味しそう! 使いかけの生姜から、こんなに収穫できるなんて驚きですね!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数6.3万回以上を記録(11月12日時点)。「わぁ〜凄い凄い!! 真似する〜」「楽しそうです♪ 明日土買いに行って私もなんかしよう」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

たくさんの生姜の収穫に成功したベランダ野菜さん。さらに詳しい話をお聞きしてみました。

── 生姜を育て、収穫できたご感想を改めてお聞かせいただけますか?

収穫する時から生姜の良い香りがしておりました。葉っぱを捨てるのが勿体無いくらいに。

── お味はいかがでしたでしょうか?

植えた生姜は新生姜で収穫したので、植え付けた物よりフレッシュで苦味が少なく、薬味や臭い消しとしてではなく、サラダに使用することが多いです。

サラダ以外では白和えに入れてアクセントにしたり、とても美味しい生姜です。特に自分で栽培したので美味しいのもあるかもしれませんが、大切にいただいています。

サラダにできるほどフレッシュで美味しいという、採れたての新生姜。春になったらぜひ植えてみたくなりますね♪