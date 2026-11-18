寒い季節を迎え、観葉植物にも繊細なケアが求められる時期になってきました。夏とは気温や湿度、日照時間などが大きく異なりますが、どんなことに気をつけてお世話をしたらいいのでしょう。

神奈川県横浜市にあるガーデンショップ「プロトリーフ ゆめが丘ソラトス店 横浜市の植物屋さん(@protoleaf.shop_yumegaoka)」は、観葉植物の冬の管理で気をつけることについて、動画をInstagramに投稿しました。

冬でも観葉植物には元気でいてもらいたい……。そのためには、育てている植物の種類やお部屋の環境に合わせ、「冬のお世話」に切り替えることが大切なのだそうです。

今回は、見直したい冬の管理方法と、特に注意したいポイントについて投稿主さんにお聞きしましたので、併せてご紹介いたします。

(1). 夜間の冷えに注意

窓際は日当たりが良いため、「よく陽が当たって最強でしょ!!」と思ってしまいがち。

しかし、日中は暖かくても夜になると窓際は冷え込みます。夜は窓から離して部屋の内側に移動させ、冷たい空気を避けてあげるといいのだそうです。

また、寒さを避けようと暖房の風が直接当たる場所に置かない方がいいとのこと。温風による急な乾燥や局所的な高温でも、葉を傷めるので注意が必要です。

冬の乾燥対策として霧吹きをたくさんする方もいますが、夜間の霧吹きはNGです。葉に水滴が残ったまま冷えるとスポット(斑点)が現れてしまうのだそう。霧吹きをかける場合は暖かい日中に行うか、加湿器を利用してほしいとのことでした。

(2). 水やりは見て判断する

冬は土が乾きにくくなるため、夏と同じペースで水やりを続けると、根腐れの原因になってしまうそう。土の表面だけで判断するのではなく、中の湿り具合を触って確認したり、鉢を持ち上げて重さを確かめることが大切なのだとか。また、受け皿にたまった水も捨てることを忘れずに。

さらに注意したいのは、冬の水道から出る水は冷たく、そのまま植物に与えてしまうと根が痛む可能性があるのだそう。ぬるま湯や、室温に近い温度の水を使い、室温が上がる午前中から日中に水やりをすると管理しやすくなるとのことです。

(3). 過度な肥料は絶対NG

植物の育成が緩やかになる冬は、肥料も控えめに。与えすぎると肥料焼けの原因になるため、成長が止まっている株は肥料をお休みするのがよいそうです。すでに肥料を与えている場合は、取り除いておくと安心ですね。

また、葉が黄色い、元気がないという理由だけで、すぐに肥料を与えないのも大切なんだとか。こうした症状は季節を問わず、低温や過湿、光不足でも似た症状が現れるそうで、まずは育てている環境と水やりの見直しが必要とのことです。

(4). 日照不足に注意

冬になり日照時間が短くなると、植物に必要な光が足りなくなります。寒さを避けるために、部屋の暗い場所に置きっぱなしにするのはNG。日中はそれぞれの植物に合った明るい場所で、光を確保しましょう。光が足りない場合は育成ライトも検討してみるといいそうです。

ただし、暗い場所に長く置いていた植物を、急に強い直射日光の当たる場所へ移すのは避けたいところ。育成ライトの強い光でも同様で、冬でも葉焼けすることがあるそうです。葉の色や傷みを確認しながら、段階的に明るい環境へ慣らしていくことが大切とのことでした。

投稿主さんに聞いてみた

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数3.5万回以上を記録(11月16日時点)。今回は、さらに詳しく投稿主さんにお聞きしてみました。

── 冬の観葉植物の管理について、補足することはございますか?

観葉植物を元気に保つために大切なのは、温度・水・肥料・光を植物の生育状態に合わせて調整することです。

冬は日が短くなり、室内に届く光や温度も変化します。その結果、多くの観葉植物では生長が緩やかになり、水や養分を使う量も少なくなります。

ただし、「冬になったらすべての観葉植物が休眠する」というわけではありません。室内の温度と日照条件で生育条件が整っていれば、冬でも生育は続きます。季節だけで管理を決めず、置き場所の環境と植物の様子を一緒に確認していきたいです。

神奈川県横浜市泉区のショッピングモール内にある「プロトリーフ ゆめが丘ソラトス店」は、敷地面積240坪を誇る湘南エリア最大級のガーデンショップです。花鉢や観葉植物、多肉植物、珍奇植物をはじめ、園芸資材など、植物を「育て・楽しむ」商品を取り揃えているとのことです。ぜひチェックしてみてくださいね♪