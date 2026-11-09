散歩の帰りに突然歩かなくなる、ワンちゃんの“帰宅拒否”。こちらのワンちゃんも帰宅拒否をしていたのですが、実は何か飼い主さんに伝えたいことがあったようです。

愛犬がずっと訴えていた事💦

#イタグレ #イタリアングレーハウンド #愛犬 #ドッグラン #わんこ

(@shellgram___より引用)

愛犬シェルちゃん(4歳・女の子)の動画を投稿したInstagramユーザーの「@shellgram___」さん。

シェルちゃんはドッグランから帰るときに、何やら「謎の行動」をするようになったのだそう。

毎回同じ場所で踏ん張り、帰宅拒否。飼い主さんは疲れて歩かないだけかと思い、いつも連れ帰っていたのだとか。

ところがある日、飼い主さんはシェルちゃんが行きたがる方向へ、試しについて行ってみることに。

するとシェルちゃんは、まるで目的地が決まっているかのように、道に迷うことなくスタスタと進んで行きます。

途中、試しに飼い主さんが他の道に誘ってみても、「そっちじゃないよ」とついて行きません。

そして、たどり着いた場所は……

なんとそこは、以前に数回訪れたことがあるというカフェ!

シェルちゃんはカフェまでの道をしっかりと覚えていて、毎回「カフェに行こうよ!」と飼い主さんを誘っていたのですね!

一生懸命に気持ちを伝えようとしていたシェルちゃんがなんとも愛おしく、それに気づいてついて行ってあげた飼い主さんも、とても優しいですよね♪

後日、念願のカフェに連れてってもらったシェルちゃん。

席で落ち着いて丸くなりながらも、周囲に興味津々な様子が可愛らしいですね。願いが叶ってよかったねシェルちゃん♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数5.5万回以上を記録(10月28日時点)。「かわいい 頭いい」「最高に可愛い」「可愛すぎる!! 満足してそう」「可愛い意思表示。相当行きたかったんですね たまには、犬側の意見も聞いてあげるのも良いですよね〜」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの注目を集めたシェルちゃん。当時の様子や普段の性格について、投稿主さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

実は、カフェに行きたがっているような様子は、今回突然始まったわけではなく、1年くらい前からありました。

以前に数回行ったことのあるカフェだったのですが、ドッグランからそのまま家に帰ることのほうが多く、散歩拒否もよくあることだったので、特に気にしていませんでした。

ところがある日、いつも同じ場所で立ち止まって散歩拒否をしながら、向こう側をチラチラ見ていることに気づきました。何か伝えようとしているのかもしれないと思い、愛犬が行こうとする方向についていくことにしました。

そのカフェに行くには横断歩道も渡らなければならないのですが、愛犬は迷わず進んでいき、そこで初めて、カフェに行きたかったのだと気づきました。

1年も前からずっと伝えてくれていたのかと思うと、「犬ってこんなに楽しかった場所や行きたい場所を覚えているんだ!」と驚きました。同時に、「もっと早く気づいてあげられたらよかったな」と、飼い主として少し反省しました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

愛犬は喜怒哀楽がとてもわかりやすい子です。嬉しいときはもちろん、自分の意思や気持ちを態度や表情でしっかり伝えてきます。ときどき、人間みたいだなと思うこともあります(笑)。自分の意思がしっかりしていて、感情表現が豊かなところが愛犬の可愛らしいところです^ ^

楽しかったカフェへの道をちゃんと覚えていて、頑張って伝えてくれていたシェルちゃん。そんな様子に気づいて希望を叶えてあげた飼い主さん。お互いの心が通じ合った、とても微笑ましい出来事でしたね♪