子どもも大人も大好きなあのお菓子が、海外で話題のスイーツに!?

マシュマロ専門メーカー・エイワの公式Instagramが公開した、マシュマロのアレンジレシピが話題を呼んでいます。

今回作るのは、海外でバズっているトレンドスイーツ「ドットケーキ」をモチーフにした「ドットマシュマロ」。

材料は、ホワイトマシュマロ、ホワイトチョコレート、カラーシュガーの3種類。

分量はいずれも適量で、ホワイトチョコレートは大東カカオの「アンセム北海道ピュアホワイト」が使われています。

まずはマシュマロを串に刺してベースづくり。串を水でぬらしておくと、刺しやすくなるのだそう。

次に耐熱ボウルにホワイトチョコレートを入れ、50〜55℃の湯煎にかけて溶かします。串に刺したマシュマロをくぐらせ、表面をコーティングすればOKです。

最後は、チョコレートをまとったマシュマロに、好きなカラーシュガーをたっぷりコーティング。表面に押し付けるようにまぶすと、白かったマシュマロに小さな粒がぎっしり……!!

可愛い見た目だけでなく、カラーシュガーのザクザク感と、マシュマロのもっちり感が合わさった食感と美味しさも魅力のドットマシュマロ。

おやつを少し華やかにしたい日に、好きな色を組み合わせて楽しんでみては?