ピーマンの食感を楽しみたいなら、はじめのひと手間が重要に!?

キッコーマン公式のInstagramが投稿した「甘辛! パリパリピーマンの肉そぼろ」のレシピが、話題を呼んでいます。

2～3人分の材料は、ピーマン3個、豚ひき肉100g、キッコーマンによる焼肉のたれ「キッコーマン わが家は焼肉屋さん 中辛」大さじ2。まずはピーマンを縦半分に切り、へたと種を取り除きます。

切ったピーマンは、氷水の中へ! 肉そぼろを作る間、しっかり氷水で冷やしておくのがポイントなのだそう。

味付けに使うのは焼肉のたれだけ。耐熱ボウルへ豚ひき肉と「わが家は焼肉屋さん 中辛」大さじ2を入れ、箸でよく混ぜ合わせます。

ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで2分ほど加熱。一度取り出して軽く混ぜ、再びふんわりラップをかけて、600Wで1分ほど加熱します。

加熱後に全体を混ぜれば、肉そぼろのできあがり。あとはピーマンの水気を切り、肉そぼろをのせたら完成です。

火を使わず、材料も3つだけで作れる今回のレシピ。氷水で冷やしたピーマンのパリパリ感と、甘辛たれの肉そぼろの組み合わせがたまらないっ……!!

ちょっとしたおつまみを楽しみたい日や、食卓へもう一品加えたい日に試してみてはいかがでしょうか。