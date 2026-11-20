ミュンヘンで生まれ、現在は名古屋で観光コンサル会社を運営している社長のLENAさん。日本での便利な生活にすっかり慣れてしまったようで、母国ドイツで、夫のTAKAさんと息子のルイくんと鉄道に乗ることになったLENAさんは、なんと、逆カルチャーショックを連発してしまったのだとか。

その様子を、夫婦で運営しているYouTubeチャンネル「LTブログ」で公開したところ、33万回再生という大きな反響が。いったい、ドイツで何があったのでしょうか……⁉

今日も元気いっぱいのルイくん

オマと楽しそうに遊ぶルイくん

まずは、1歳になる愛息子・ルイくんとの日常から。ママが外出中、オマ(おばあちゃん)と遊ぶルイくん。笑顔がたまりません。

続いて、いちごを催促するルイくん。

いちごが大好きなルイくん

にっこにこの笑顔を見せたり、しかめっ面になったり、表情豊かでかわいいですね。

レストランで衝撃の光景が

今日は、ギゼラおばさんを交えてレストランで食事です。やってきたのは、TAKAさんもおすすめの名店「Schweiger BRAUHAUS」。ルイくんは、ギゼラおばさんの顔をジーっと見つめてばかりいますが、とりあえず、みんなで乾杯～!! やっぱりドイツはビールですよね。

最初に運ばれてきた料理は、ギゼラおばさんが注文したサラダ。これが想像以上に大きくて、みんな揃って「オーマイガー!」笑。

想像以上にデカいサラダ

LENEさん情報によると、このサラダ、21ユーロするのだとか。日本円でなんと、約4,000円です! オーマイガー!!!!

続いて、どーんとシュバイネハクセが運ばれてきました。シュバイネハクセとは、豚のすね肉をローストしたドイツ料理。とっても美味しそうですね。これまたあまりの大きさにWOW!!

付け合わせのポテトも大きくてビックリですが、それより気になるのが……、“直立ぶっ刺さりナイフ”です!! これには、「日本ではまず考えられない」とカルチャーショックを受けるTAKAさん。日本だったら通報されちゃいそうなレベルですが、それでも、驚きのビジュアルに負けないくらいどの料理も絶品。みなさん大満足の様子でした。

そんな大人たちの横で、ルイくんはというと……、持参したさつまいもをパクパク完食。さらに、いちごを見つけて大興奮。

いちごを見つけて欲しがるルイくん

ルイくんがデザートまで満喫したところで、バイエルンで有名なデザート「カイザーシュマーン」を満喫。これまたすっごいボリュームで、みんなで美味しくシェアして、楽しいお食事会はお開きとなりました。

ドイツの電車には要注意!

さて、日付は変わって、今日はLENAさんのお友達に会いに電車でミュンヘンへ。気温30℃という暑さの中、赤ちゃんを連れての遠出はどこの国でも大変なのですが、「電車」での移動を選択したことで、さらに大変な事態に!!

まずは最寄りの駅に到着したときのこと。エレベーターに乗ろうとしたところ……、なんと故障中!

仕方なく階段でホームへ。ベビーカーを担ぐTAKAさんは、思わず「オーマイガー。LENAさん、ドイツ困りますよ」と苦笑い。やっとこさホームに到着するも、今度は電車が10分遅延。かと思いきや、急に電子掲示板の情報が変わり、止まっていた電車がミュンヘン行きに。やっと出発です。

車内でご機嫌のルイくん

ドイツの電車、座席がBOX席風でステキですね。車内では、ルイくんがママと一緒に阿波踊りをするなどご機嫌です。

本場ドイツのビアガーデンで乾杯

ミュンヘンフリーダム駅で友人のエリーさんと合流すると、ミュンヘンの美しい街並みに見惚れるTAKAさん。

ミュンヘンの美しい街並み

「ミュンヘンでマンション買いましょうか?」とLENAさんに提案すると、「高すぎるよ」と笑顔でバッサリ。そんな話をしながら、一行は大きな公園へやってきました。お目当ては、ビアガーデンです!

公園のビアガーデンへ

端から端までビアガーデン!? さすが、ビールの国ドイツです。広すぎるビアガーデンに驚きつつ、ビールを買ってさっそくカンパ～イ! 青空の下、昼間からビールなんて最高ですね。

広大なビアガーデンで乾杯

帰りの電車でトラブル連発

さて、友人との再会と青空ビールを楽しんだ後は、電車で帰路へ。しかし、ホームで再びトラブル発生!

LENAさんによると、なんと、次の電車「来ない」、次の次も「来ない」、次の次の次も「来ない」、そして4本目の電車が「79分後」に来るのだとか。炎天下の中、赤ちゃん連れで79分も待つのはしんどいので、仕方なく、おじいちゃんにお迎えを頼むことに。

しかし、ここから二転三転、いや五転!?

79分後と言った1分半後に、「電車が5分遅れで来る」とアナウンスが。それを聞いて「嘘でしょ?w」と慌てておじいちゃんに電話するも、再びアナウンスで「さらに3分後にこの電車が5分遅れて来ます」とのこと。

その後も、5分どころか8分経っても電車は来ず……。思わぬ事態に、「ドイツ鉄道ヤバ!」「どういうインフォメーションなの?」とツッコまずにはいられないTAKAさん(笑)。ドイツ育ちのLENAさんも、「本当に日本じゃありえないよね」と逆カルチャーショック。ルイくんもぐずりはじめてしまいますが、ようやく来た電車に乗って、無事帰宅しました。

お手製ハンバーガーが上手すぎた

疲れて帰宅した3人を待っていたのは、オパ(おじいちゃん)お手製のハンバーガー。

オパお手製バーガー

分厚いパテにグリルドオニオン、チーズ、レタスなどを各自でサンドしていただきます。これが絶品で、TAKAさんは「今年食べたハンバーガーの中で一番」と大絶賛。トラブル続きの旅の疲れも吹っ飛んだようです。

オパお手製バーガーが激うま

いかがでしたか? 今回は、1歳になるルイくんの成長ぶりと、ドイツの魅力的な食文化に加えて、「ドイツの鉄道は信用するな」という教訓を学びました(笑)。秒単位で運行する日本の鉄道がいかに凄いかということを、改めて実感した人も多いのではないでしょうか。

視聴者からは、「来る?来ない?日本って凄いですよね」「ドイツ鉄道で一体何が起こってるんだろうw」「ドイツ鉄道新喜劇説」といったツッコミや、「ルイちゃんの阿波踊り凄すぎ」「ルイちゃんの『いちご好き』が伝わってきて可愛すぎる!」などなど、今回も大きな反響が寄せられていました。