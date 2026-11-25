立派な前歯が特徴的なビーバー。前歯しかないのかな?って思うほど大きな歯ですが、その前歯の威力がよくわかる動画を「高知県立のいち動物公園」公式が公開したところ、SNSで話題に。4.4万いいね(11月24日時点)を獲得しています。
アメリカビーバー「チーズ」が丸太を倒しました！ 前回の丸太は担当者不在に加え、当日出勤の職員が誰も目撃することなく静かに倒れていました。そのため、今回は休園日に定点カメラを設置しました。 かじりながら倒れる瞬間や、倒れる方向を予測しているように見えます🤔それでも倒れる瞬間は、やはり安全のため素早くその場を離れるようです。こんなに俊敏なビーバーを見る機会はなかなかないのでカメラを設置してよかったと思います😊 #のいち動物公園 #アメリカビーバー #チーズ #休園日なので園内放送も調整中— 高知県立のいち動物公園【公式】 (@noichizoo_staff) November 18, 2026
カリカリポリポリと丸太をかじるアメリカビーバーの「チーズ」。丸太を倒してしまうなんて、すごいですね。プロの林業家も顔負けです!
そんな貴重な瞬間を捉えた映像がSNSで公開されると、「すごっ! プロのようだ」「可愛いだけじゃない、倒れる方向を考えてるんだ・・・すごい」「俊敏だwww」「ワイより上手…(今日、チェーンソーの刃を挟んでしまい、にっちもさっちも行かなくなった)」「俺も頑張ろうと思えたよ」と話題に。可愛いだけじゃない、本領を発揮するビーバーの姿に驚きの声が続々と寄せられています。
ちなみに、門歯と呼ばれるビーバーの前歯は、一生伸び続けるのだとか。ビーバーを観察するときには、ぜひ、門歯にも注目してみてくださいね。