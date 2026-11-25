立派な前歯が特徴的なビーバー。前歯しかないのかな?って思うほど大きな歯ですが、その前歯の威力がよくわかる動画を「高知県立のいち動物公園」公式が公開したところ、SNSで話題に。4.4万いいね(11月24日時点)を獲得しています。

カリカリポリポリと丸太をかじるアメリカビーバーの「チーズ」。丸太を倒してしまうなんて、すごいですね。プロの林業家も顔負けです!

そんな貴重な瞬間を捉えた映像がSNSで公開されると、「すごっ! プロのようだ」「可愛いだけじゃない、倒れる方向を考えてるんだ・・・すごい」「俊敏だwww」「ワイより上手…(今日、チェーンソーの刃を挟んでしまい、にっちもさっちも行かなくなった)」「俺も頑張ろうと思えたよ」と話題に。可愛いだけじゃない、本領を発揮するビーバーの姿に驚きの声が続々と寄せられています。

ちなみに、門歯と呼ばれるビーバーの前歯は、一生伸び続けるのだとか。ビーバーを観察するときには、ぜひ、門歯にも注目してみてくださいね。