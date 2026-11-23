長い夏が過ぎ、ようやく過ごしやすくなってきたのも束の間。だんだんと気温が下がり、冬の足音が聞こえてきました。駆け足で過ぎ去って行く秋を堪能するべく、天気の良い日は外へ出て散歩をしたくなりますよね。しかしそれは人間だけではなかったようです。

水族館「マクセル アクアパーク品川」の公式X (@aquapark)に投稿されたのは、ある生き物の珍しいお散歩風景でした。

今日は特別に普段はお見せしていないミナミアメリカオットセイの #シャキット のお散歩風景をお届けします！！

目の前を通り過ぎる魚に興味津々なようです(@aquaparkより引用)

お散歩していたのは、なんとオットセイの「シャキット」。人間さながら、水槽の前に手をついて泳ぐ魚たちを眺めています。

この投稿にコメント欄では、「もう来園客やん」「中に人間入ってます？」「人間やん」と人間と見間違う人が続出。また、「食べ放題できないバイキング」「旨そうやな~どれ食べようかな~て思ってそう」「おいしそう？キレイ？どっちかな？」といったコメントも寄せられていました。