サミーネットワークスが運営する無料パチンコ・パチスロアプリ『777Real(スリーセブンリアル)』は、ブシロードのグループ会社であり、スターダムが運営するプロレス団体『STARDOM』と10月15日(木)～11月4日(水)の約3週間にかけてコラボイベントを開催。本コラボイベントの目玉である3選手によるユーザー参加型対決イベントにおいて、鈴季すず選手の優勝が決定した。

■『STARDOM in 777Real』

『777Real』では『STARDOM in 777Real』と題して、ユーザーが参加できる対決形式のコラボイベントを10月15日(木)～11月4日(水)にかけて実施。本コラボイベントでは、応援したい選手に対応する機種をプレイしポイントを稼ぐことで、選手のポイントが増加し、最終的にポイントの1番多い選手が『STARDOM in 777Real』の優勝選手となり、『777Real』からチャンピオンベルトが贈呈されることになっていた。

約3週間のイベントを通して、3選手の獲得ポイントの合計は約4,500億ポイントとなり、その中で約2,100億ポイントを獲得した鈴季すず選手が『STARDOM in 777Real』の優勝者に決定した。

鈴季すず選手へのチャンピオンベルトプレゼントの様子は、後日『777Real』公式Xより動画が公開される。

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