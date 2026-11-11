コロナワールドが運営する複合アミューズメント施設「小田原コロナワールド」は、2026年11月20日(金)にリフレッシュオープンする。

今回のリニューアルでは、シネマワールドに洗練されたカフェラウンジを新設し、フードのスムーズな注文を実現するオーダーシステムを導入。さらに、多彩な専門店の味が楽しめるお食事処「Dining World(ダイニングワールド)」を新たにオープンする。より快適で、一日中笑顔で楽しめるエンターテインメント空間へと進化した小田原コロナワールドに注目したい。

小田原コロナワールド リフレッシュオープン 概要

【2F】シネマコンプレックス / シネマワールド

1.【RENEWAL】シネマワールド：映画をもっと楽しく、もっと快適に！

上映前のワクワクする時間から、余韻にひたる鑑賞後のひとときまで、映画館で過ごすすべての時間がもっと心地よく生まれ変わる。ゆったりくつろげるカフェラウンジの新設に加え、フード＆ドリンクをスムーズに購入できる新しいオーダーシステムを導入。大迫力の4DXシアターとあわせて、映画体験をより快適に、より楽しくお届けする。

①カフェラウンジの新設

洗練された空間でくつろげる「カフェラウンジ」を新設。ロビーエリアに、落ち着いた雰囲気のカフェラウンジが誕生する。上映開始までの待ち時間にドリンクを片手にゆったりと過ごしたり、鑑賞後に一緒に観た方と感想を語り合ったりと、映画の前後の時間そのものを楽しめる空間。一人での来館はもちろん、家族や友人、カップルでの来館でも心地よく利用できる。

②スマートな注文システムを導入

混雑時もスムーズ！「フードセルフオーダー」＆「モバイルオーダー」を導入。売店に、自分で画面を操作して注文できる「フードセルフオーダー」が導入される。メニューを見比べながら、自分のペースでじっくり選ぶことができる。さらに、手持ちのスマートフォンから注文できる「モバイルオーダー」にも対応し、列に並ぶ時間を減らして、よりスムーズにフード＆ドリンクを受け取ることが可能。週末や話題作の公開時など混み合う時間帯でも、上映前の貴重な時間にゆとりをもって過ごすことができる。

③大迫力の「4DX」シアターも好評稼働中

全身で映画を体感！「4DX」シアターも好評稼働中。映画のシーンに合わせて座席が動き、風や水しぶき、香りなどの特殊効果が加わる体感型シアター「4DX」。スクリーンの中に入り込んだかのような臨場感で、アクション映画のスピード感やアニメーションの世界観を、五感で味わうことができる。リニューアルした快適な館内とあわせて、ここでしかできない特別な映画体験を楽しんでみたい。

【1F】レストラン / お食事処 ダイニングワールド

2.【NEW OPEN】Dining World（ダイニングワールド）：待望のフードエリアが誕生

お腹も心も大満足間違いなしの新しいグルメスポットがオープン。その日の気分やシーンに合わせて選べる3つの専門店が集結した。

①ゴーゴーカレー(金沢カレー)

石川県・金沢発祥！金沢カレーの火付け役「ゴーゴーカレー」が登場。55の工程を5時間かけてじっくり煮込み、さらに55時間寝かせて旨みを熟成させた特製オリジナル・ルーが自慢！ドロッと濃厚で黒く深い味わいのルーに、サクサクの揚げたてカツ、山盛りのシャキシャキキャベツをステンレス皿に盛り付けた、クセになる「金沢カレー」を堪能できる。

②らーめん駒(二郎系らーめん)

ガッツリ派も大満足の二郎系ラーメン「らーめん駒(こま)」。濃厚でパンチのある豚骨醤油ベースのスープに、食べ応え抜群の極太麺が絡み合う本格二郎系ラーメン専門店。高く盛られたシャキシャキの野菜や分厚いチャーシュー、食欲をそそるニンニクの風味が一体となり、映画やアミューズメントで遊んだ後の空腹を豪快に満たす、圧倒的ボリュームの一杯をお届けする。

③彩庵(うどん・そば)

香り高い出汁と喉ごしが自慢のうどん・そば「彩庵(いろどりあん)」。風味豊かなこだわりの出汁と、つるりとした喉ごしの良い麺が楽しめる、うどん・そばの専門店。定番の温かいうどん・そばを始め、揚げたての天ぷらとのセットメニューまで幅広く取り揃え、小さな子どもから年配の方まで、三世代でホッと一息つける優しい味わいを提供する。