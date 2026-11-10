SANKYOは、2026年11月9日(月9より、同社公式ECサイト「FEVER STORE(フィーバーストア)」にて、「eフィーバー妖怪ウォッチ」に関するグッズの予約受付を開始した。

おすすめの5商品を紹介

■eフィーバー妖怪ウォッチ ミニアクリルスタンド／1,000円(税抜)

「eフィーバー妖怪ウォッチ」に登場する飾る場所を選ばないかわいい宝石ニャンたちのミニアクリルスタンド。全5種。

■eフィーバー妖怪ウォッチ アクリルスタンド／1,500円(税抜)

「eフィーバー妖怪ウォッチ」に登場するジバニャンをはじめとした個性豊かな妖怪たちを、好きな場所に飾って楽しめるアクリルスタンド。全5種。

■eフィーバー妖怪ウォッチ アクリルキーホルダー／1,200円(税抜)

「eフィーバー妖怪ウォッチ」に登場するキャラクターや演出ロゴを身に着けて、遊技機の世界観をいつでも楽しむことができるアクリルキーホルダー。全10種。

■eフィーバー妖怪ウォッチ アクリルお守りキーホルダー／1,500円(税抜)

「eフィーバー妖怪ウォッチ」の盤面デザインを取り入れたホログラム箔がきらめくアクリルお守りキーホルダー。バッグやポーチなどに付けて気軽に持ち歩けるアイテムとなっている。

■eフィーバー妖怪ウォッチ オリジナルキャップ／5,400円(税抜)

「eフィーバー妖怪ウォッチ」の盤面デザインを取り入れたオリジナルキャップ。いつものコーディネートに遊び心をプラスできる。

【予約受付概要】

予約受付期間：2026年11月9日(月)12:00～2026年12月6日(日)23:59

予約受付場所：FEVER STORE(フィーバーストア)

発送時期：2027年2月下旬より順次発送予定

※掲載されている画像はイメージのため、実際の商品とは一部異なる場合がある。

※生産状況などにより、発送時期が前後する場合がある。