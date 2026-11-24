「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は2027年3月1日～4月30日の期間、「ヤエヤマヒメボタル観賞ツアー」を開催する。

ヤエヤマヒメボタルの光が織りなす幻想的な空間

ヤエヤマヒメボタルは、日本最小のホタル。数千～数万匹の群れになって輝く様子は森のイルミネーションと呼ばれており、同ツアーではその圧倒的な光の世界に包まれる。また、ツアー期間中、館内で毎日開催されるホタルの学校では、ホタルの生態やその情景のストーリー、ホタルへの配慮について知ることができる。

開催期間は2027年3月1日～4月30日。料金は13～70歳が4,950円、3～12歳は4,400円。定員は1ガイドにつき8名まで。予約は公式サイトにて当日12時まで受け付ける。

幻想的な森のイルミネーションに包まれるマインドフルネスをもたらす絶景

八重山諸島に生息するホタルの中でも、西表島と石垣島にのみ生息するヤエヤマヒメボタルは、体長わずか2～4mmという日本最小のホタル。春先の約2カ月間、1秒間に3～5回のテンポで繊細な光を放ち、幻想的な光景を生み出す。ホタルは光ることでコミュニケーションをとる昆虫。そのため、スマートフォンや懐中電灯など、人工的な灯りが入ってしまうと光ることを止めてしまい、子孫を残す繁殖行動ができなくなる可能性がある。自然のままの暗闇が残る西表島は、ホタルの生息に適した環境となっている。この環境を守るためには一定のガイドラインが必要で、ツアー参加時はホタルに影響を与えないよう、カメラや携帯電話など光を放つ機器の使用はできない。

ヤエヤマヒメボタルの幻想的な光

高い場所は飛ぶことなく、足元から視界一面へ、何千・何万もの繊細な光がゆっくりと舞い広がる様子は、まるで森のイルミネーションのよう。カメラの画面越しではなく、自分の目で暗闇に包まれた森に現れる無数の光に対峙し、幻想的な空間に包みこまれる時間は、日常のデジタルノイズや雑念を吹き飛ばす。光を消すというヤエヤマヒメボタルへの環境配慮が、結果として、今この瞬間に深く没入するマインドフルネスをもたらす。

絶景を織りなすホタルのストーリーに触れる「ホタルの学校」

ヤエヤマヒメボタルが生息できるのは、西表島に今なお残る自然のままの暗闇があるから。同ツアー開催期間中は、毎日「ホタルの学校」を開催する。本州などのホタルとの比較を通じ、ヤエヤマヒメボタルの生態や独自の光り方、そしてこの絶景が生まれる社会的・環境的背景を分かりやすく解説。事前知識を得ることでただ綺麗と眺めるだけでは得られない深い感動を生み出す。