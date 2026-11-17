秋は美しい紅葉を楽しめる季節。次の休日は、紅葉を見に出かけてみませんか? 今回は、東京から日帰りで行ける関東の紅葉スポットおすすめ4選を紹介します。

※記事内の写真はいずれも過去に撮影されたものです。現在の紅葉状況とは異なります

東京から日帰りで行ける関東の紅葉スポットおすすめ4選

東京から日帰りで行ける、関東の紅葉スポットをピックアップしました。

妙義山

日本三大奇景の一つに数えられる妙義山は、紅葉スポットとしても有名。迫力満点な奇岩と美しい紅葉のコントラストは、ここならではの絶景です。周辺には温泉や道の駅などもあり、充実した時間を過ごせます。

【妙義山】

群馬県富岡市／下仁田町／安中市

長瀞

国の名勝に指定される長瀞は、埼玉を代表する紅葉スポット。赤や黄色に染まった木々が広がる渓谷は美しく、多くの人で賑わいます。エリア内には紅葉を楽しめる場所が点在し、なかでも空中から鑑賞できる宝登山のロープウェイがおすすめです。

【長瀞】

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞

袋田の滝

袋田の滝は、「華厳の滝」「那智の滝」と並ぶ日本三名瀑の一つ。高さ120m・幅73mの大きな滝は四段に流れ落ち、秋には色鮮やかな紅葉に囲まれる様子を楽しめます。午後4時30分から行われる滝のライトアップもおすすめです。

【袋田の滝】

茨城県久慈郡大子町袋田3-19

茨城県立歴史館

茨城県の歴史に関する展示を行う茨城県立歴史館は、いちょう並木を楽しめるスポットとしても知られています。現在は「いちょうまつり」を開催中で、11月20日～22日にはグレードアップしたライトアップを実施予定。幻想的な雰囲気はデートにぴったりです。

【茨城県立歴史館】

茨城県水戸市緑町2-1-15

紅葉を見に出かけよう!

いかがでしたか? 美しい紅葉を眺めれば、心も体も癒されること間違いなし! 気になるスポットがあった人は、ぜひ次の休日に出かけてみてくださいね。