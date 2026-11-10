星野リゾートが展開する「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)は12月12日から、「琥珀香るアフタヌーンティー」(1名8,000円)を提供する。

冬もあたたかな沖縄で優雅に過ごすアフタヌーンティー

冬に収穫期を迎えるサトウキビは、400年以上の歴史を持つ沖縄を代表する作物であり、近年では泡盛酒造メーカーが沖縄県産ラム酒を製造するなど新たな魅力を発信している。熟成や製法によって異なる3種類のラム酒を生かしたスイーツやセイボリーをはじめ、今年新たにラム酒と相性の良い紅茶や珈琲、サトウキビのハーブティーなどの限定ドリンクを用意した。海に開けたプールサイドで、ティーカップから立ち昇る豊かな香りに包まれる、冬ならではの優雅な大人のひとときを過ごせる。

期間は2026年12月12日～2027年2月28日。料金は1名8,000円(税・サービス料込、宿泊料別)で、定員は1日8名(1組4名まで)。公式サイトにて14日前まで予約を受け付ける。

熟成や製法が異なる3種のラム酒をスイーツとセイボリーで表現

沖縄の冬に収穫期を迎えるサトウキビが原料のラム酒を使用し、特別なアフタヌーンティーに仕立てた。初めに「3種の小さなサバラン」で、サトウキビの優しい甘さや黒糖の深いコク、芳醇なラム酒の香りへと段階的に変化する味わいを堪能。さらに、軽やかなホワイトラムを合わせたシークヮーサータルトや、深いコクが特徴のダークラムを使用したコンフィチュールなど、熟成期間や製法により異なるラム酒をアレンジし、全メニューでラム酒の個性を楽しめる。

3種類のサバランから始まる琥珀香るアフタヌーンティー

真鍮のティースタンドを彩るスイーツやセイボリー

3種類の組み合わせでラムの奥深い香りを楽しむ

今年は新たに、ティーカップから立ち昇る湯気とともにラム酒の芳醇な香りを満喫するドリンクが登場する。スパイシーな香りがラムのコクを引き立てる「ラムシナモンティー」をはじめ、ラムの華やかな香りと相性の良い珈琲を合わせた「ジャマイカンコーヒー」、ラム酒のルーツであるサトウキビを使ったハーブティーの3種を用意。スイーツやセイボリーと合わせ、ラム酒の魅力を満喫できる。

香りの変化を楽しむ3種の限定ドリンク

海を望むインフィニティプールでアフタヌーンティーを味わう

同施設のプールは、加温式で温かく冬でも心地よく利用できる。浅瀬のエリアもあるプールサイドでお茶やスイーツを楽しみながら、時折プールに足を入れてリラックスすることも可能。海に溶け込むように広がるインフィニティプールには、様々な眺めの良い場所にあるソファーやビーチベッドを配置した。南国らしい植物が創り出す空間で芳醇な香りに癒されるひとときを過ごせる。