「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は2027年1月23日から、「酒のあで雪見列車」(1名15,000円)を運行する。
豪雪地帯である青森は、冬季におけるバス・タクシーの減便や雪道運転の難しさなど、二次交通が課題となり、冬季の観光客数が夏季に比べて約3割減少傾向にある。この課題に対し、同施設では青い森鉄道と協力し、冬の交通手段を提供するとともに、移動そのものが旅の楽しみになる同列車を2016年より運行してきた。これまでに、国内外から延べ1,000名以上が乗車し、乗車率は約80で、冬の青森観光に新たな価値を創出してきた。同列車では沿線地域にとどまらず、列車の中で県内広域の魅力を発信する。乗客に「次はあの地域へ行ってみたい」と感じてもらうきっかけを作ることで、将来的な県内周遊に繋げ、観光誘客支援と持続的な地域活性化を目指す。
運行期間は2027年1月23日～2月14日の土日限定。料金は1名15,000円で、三沢駅から青森駅までの片道列車運賃、地酒、酒のあでセット、お囃子の生演奏が含まれる。定員は各日程30名で、最少催行人数は2名。予約は利用日の7日前まで、公式サイトまたは同施設のアクティビティデスクで受け付ける。
青森の郷土料理やおつまみ、地酒を楽しむ
南部・津軽・下北地方の郷土料理やおつまみ12品を詰め込んだ「酒のあでセット」と、各地域から厳選した地酒を提供する。下北地方の味噌貝焼き、南部地方のごぼうの醤油漬け、津軽地方の馬肉の煮込みなどを楽しめるセット。週替わりで乗車する地元民が、方言を交えて料理の食べ方やこだわり、地域の魅力を紹介する。料理と語らいを通じて、青森の食や暮らしに触れられる。
車内に響くお囃子の生演奏で、冬に夏祭りの熱気を体感
青森ねぶた祭に参加している地元のお囃子団体が、列車内で生演奏を披露する。車窓に広がるのは冬の雪景色、車内に響くのは夏祭りの熱気を伝えるお囃子。料理や地酒を楽しみながら、迫力ある音色に包まれるひとときを過ごせる。冬の景色と夏の祭り文化に一度に触れられる、この列車ならではの体験。
絶景ポイントでは速度を落とし、雪原や冬の陸奥湾をゆっくり眺める
青い森鉄道の協力のもと、三沢駅から青森駅まで、速度や停車駅をアレンジした特別ダイヤで運行する。通常ダイヤではすぐに通過してしまう、雪原や荒波が打ちつける陸奥湾を望む絶景ポイントで、速度を落として走行するのが特徴。地酒を片手に移り変わる車窓を眺めながら、雪国ならではの景色をゆっくり楽しめる。