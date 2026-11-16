「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は2027年1月23日から、「酒のあで雪見列車」(1名15,000円)を運行する。

豪雪地帯である青森は、冬季におけるバス・タクシーの減便や雪道運転の難しさなど、二次交通が課題となり、冬季の観光客数が夏季に比べて約3割減少傾向にある。この課題に対し、同施設では青い森鉄道と協力し、冬の交通手段を提供するとともに、移動そのものが旅の楽しみになる同列車を2016年より運行してきた。これまでに、国内外から延べ1,000名以上が乗車し、乗車率は約80で、冬の青森観光に新たな価値を創出してきた。同列車では沿線地域にとどまらず、列車の中で県内広域の魅力を発信する。乗客に「次はあの地域へ行ってみたい」と感じてもらうきっかけを作ることで、将来的な県内周遊に繋げ、観光誘客支援と持続的な地域活性化を目指す。

運行期間は2027年1月23日～2月14日の土日限定。料金は1名15,000円で、三沢駅から青森駅までの片道列車運賃、地酒、酒のあでセット、お囃子の生演奏が含まれる。定員は各日程30名で、最少催行人数は2名。予約は利用日の7日前まで、公式サイトまたは同施設のアクティビティデスクで受け付ける。

青森の郷土料理やおつまみ、地酒を楽しむ

郷土料理やおつまみ12品を詰め込んだセット

南部・津軽・下北地方の郷土料理やおつまみ12品を詰め込んだ「酒のあでセット」と、各地域から厳選した地酒を提供する。下北地方の味噌貝焼き、南部地方のごぼうの醤油漬け、津軽地方の馬肉の煮込みなどを楽しめるセット。週替わりで乗車する地元民が、方言を交えて料理の食べ方やこだわり、地域の魅力を紹介する。料理と語らいを通じて、青森の食や暮らしに触れられる。

車内に響くお囃子の生演奏で、冬に夏祭りの熱気を体感

車内ではお囃子の生演奏も披露

青森ねぶた祭に参加している地元のお囃子団体が、列車内で生演奏を披露する。車窓に広がるのは冬の雪景色、車内に響くのは夏祭りの熱気を伝えるお囃子。料理や地酒を楽しみながら、迫力ある音色に包まれるひとときを過ごせる。冬の景色と夏の祭り文化に一度に触れられる、この列車ならではの体験。

絶景ポイントでは速度を落とし、雪原や冬の陸奥湾をゆっくり眺める

雪原や荒波が打ちつける陸奥湾を望む絶景ポイントでは速度を落として運行

青い森鉄道の協力のもと、三沢駅から青森駅まで、速度や停車駅をアレンジした特別ダイヤで運行する。通常ダイヤではすぐに通過してしまう、雪原や荒波が打ちつける陸奥湾を望む絶景ポイントで、速度を落として走行するのが特徴。地酒を片手に移り変わる車窓を眺めながら、雪国ならではの景色をゆっくり楽しめる。