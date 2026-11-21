ジャルパックは11月19日より、2027年4月25日に開催される第41回「全日本トライアスロン宮古島大会」に向けたオフィシャルツアーを販売している。

本ツアーでは、船便での「往復自転車宅配オプショナルプラン」(別料金)が用意されており、自宅からホテルまで快適に愛車を運び、大会終了後もホテルからそのまま返送することが可能。移動時の負担を軽減し、身軽に大会に挑むことができる。

また、「宮古島東急ホテル&リゾーツ」と「宮古島来間リゾート シーウッドホテル」の宿泊者限定で、一般受け付けに先駆けて、大会当日の混雑を避けるべく「バイク先行預託」の手続きが可能に。さらに、「宮古島来間リゾート シーウッドホテル」では、大会当日にスタート会場近接の宮古島東急ホテル&リゾーツまでの専用送迎サービスを利用することができるなど、過酷なレースに挑むアスリートをさまざまな形でサポートするツアーとなっている。

なお、本ツアーでは、地域社会への貢献活動の新たな取り組みとして、ツアー参加代金の一部を積み立て、大会終了後に「一般社団法人 島の子未来応援基金」へ寄付する。離島における教育環境や学習機会の充実・拡大に役立てることで、参加するアスリートの挑戦がそのまま宮古島の未来を彩る応援へとつながる、サステナブルな循環を目指すという。

設定期間は2027年4月22日～26日宿泊分、販売期間は2026年11月19日～2027年4月8日。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

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