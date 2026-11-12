星野リゾートが展開する「星のや沖縄」(沖縄県中頭郡)は12月11日から、「吉祥若太陽(わかてぃだ)滞在」(1組2名250,000円)を提供する。

沖縄では古来より冬至の後に昇る太陽を「若太陽」と呼び、生命力あふれる光に健やかな1年を祈ってきた琉球王朝時代の風習に着目。力強い陽光と心地よい波音に包まれる客室で、新たな一年の福運を願う、2泊3日の開運旅を提供する。

期間は2026年12月11日～2027年2月28日チェックイン。料金は1組2名250,000円で、1名追加ごとに90,000円(最大4名まで)。宿泊料は別途必要となる(ティーダ宿泊者限定)。予約は公式サイトにて14日前まで受け付ける。

琉球古典音楽の音色とともに味わう、福運を招く「特別朝食」

安富祖流師範の琉球古典音楽とともに味わう

特別室「ティーダ」のテラスで、琉球古典音楽を鑑賞しながら特別朝食を堪能する。演奏される「かぎやで風節」はお祝いの始まりに使われる代表的な古典音楽。朝食には、冬至の時期に欠かせない「とぅんじーじゅーしー(田芋の炊き込みご飯)」を提供する。親芋を囲むように子芋が育つ「田芋」は、子孫繁栄を象徴するお祝いの席の主役。その他にも、長寿と繁栄を願う「豚肉」や喜びが広がる「昆布(クーブ)」など、沖縄で古来より縁起が良いと尊ばれてきた食材をふんだんに取り入れた食事を用意する。

「月桃」の香りを感じ、無病息災を祈る「三時茶」

沖縄の暮らしに根差した午後の「三時茶」の時間には、無病息災を祈り、月桃(げっとう)の葉で包み蒸し上げた「ムーチー(お餅)」を味わいながら過ごす優雅なひとときを過ごせる。月桃は、その清涼な香りで古来より邪気を払う守護の植物として大切にされてきた。特別室ティーダでは、香りを楽しむ月桃茶や清々しい気分で過ごす月桃ミストを用意する。伝統的な香りと食を通じ、新たな1年を健やかに迎える沖縄の文化に触れる体験。

生まれ変わる「若太陽」の光と、福を届ける「紅型絵手紙」体験

沖縄では古来より、冬至のあとには太陽が生まれ変わり、力強い「若太陽(わかてぃだ)」が昇るといわれ、お正月と同様におめでたい日とされてきた。特別室ティーダのテラスでは、若太陽の光を1日を通して存分に味わうことができる。

また、沖縄の伝統工芸「紅型」にも用いられる吉祥紋を染色で描く「想いを紡ぐ紅型絵手紙」では、梅や松など縁起の良い絵柄を鮮やかに色付けし、大切な人への想いをしたためたり、一年の抱負を記し、自身の心と向き合う穏やかな時間を過ごせる。